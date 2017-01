Štirje glavni tipi penisa

Vsaka oblika ima prednosti in slabosti. Foto: Shutterstock

Kot zatrjujejo strokovnjaki za spolnost, obstaja kar 13 vrst moškega spolnega organa, ki se med seboj razlikujejo po velikosti in obliki. Mi naštevamo štiri najpogostejše ter njihove prednosti in slabosti.

Burito

Tip penisa, ki tedaj, ko ga vidi prvič, nekoliko prestraši vsako (burrito je sicer po špansko osliček, zato je namig očiten). Je precejšen iz vsakega zornega kota ter nadpovprečne velikosti in obsega. Kadar se njegov ponosni lastnik loti akcije, lahko povzroči nemalo bolečin in tudi poškodb. Če se z njim obdarjen moški v postelji zanaša zgolj na njegove dimenzije, ljubimka kmalu spozna, da je njegova edina pozitivna stvar velikost, in neredko pobegne, preden sploh dobro začne seksati.

Banana

Ta penis je nekoliko zakrivljen navzgor. Je povprečne velikosti, zaradi svoje oblike pa prinaša dodatne užitke, saj je z njim omogočena izdatna stimulacija točke G in je zato seks praviloma boljši od pričakovanega. Slaba stran pa je najpogosteje negotovost njegovega lastnika. Moški se običajno ukrivljenega orodja sramujejo, čeprav razloga za to v resnici ni.



Kavelj

Drugače od banane je ta obrnjen navzdol, zato je odličen, če se vas loti po pasje, pri čemer je stimulacijo točke G izdatna. Seveda se obnese tudi v drugih položajih, a zlasti v misijonarskem ni tako učinkovit.

Žepna raketa

Je majhen, a ga ne gre podcenjevati, kajti njegov lastnik se zaveda, da je konkurenca močna, zato za drugimi prav nič ne zaostaja, saj se zna potruditi ter zadovoljiti ljubimko z drugimi tehnikami. V vratolomnih pozah sicer ni najuspešnejši, se pa odlično obnese v položaju po pasje in v misijonarki pozi ter je seveda praktičen za oralni seks.