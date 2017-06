Štirje faktorji, ki nakazujejo (ne)uspeh zveze

Vsakdo si želi živeti v skladni ljubezenski zvezi. A kako vedeti, ali je tisti, v katerega ste se zaljubili, res pravi in bo razmerje z njim trajalo? To, da je začetek popoln, namreč še ne pomeni, da bo zveza tudi obstala. »Pravo kompatibilnost je mogoče določiti glede na štiri dejavnike,« pojasnjuje ustanovitelj strani za spoznavanje eHarmony Grant Langston. Ta je skupaj s svojimi kolegi proučeval pare in jih razdelil na zelo srečne ter zelo nesrečne. V drugem koraku je skušal ugotoviti, kaj prve loči od drugih. Gre za dejavnike, ki so na prvi pogled očitni, a v resnici jim večina namenja premalo pozornosti.

Reševanje težav

V vsaki partnerski zvezi prihaja do nesoglasij in to, kako se partnerja prepirata in kako sta spore pripravljena reševati, je eden ključnih kazalcev prihodnosti odnosa. Način spopadanja s težavami izhaja iz primarne družine, zato je že na začetku zveze treba biti pozoren na to, kako se partner med spori obnaša do staršev, bratov, sester, prijateljev: je besedno agresiven, umirjen, trmast ali je pripravljen na kompromise? Se je o težavah pripravljen pogovarjati ali jih namenoma ignorira? Je kljubovalen ali popustljiv? Priznava svojo krivdo ali jo vedno prelaga na druge? Se zna pogovarjati tudi o manj lepih temah ali zamere kuha v sebi? Nato se morate vprašati, kako se na tem področju znajdete sami. Če se s težavami spopadate na podoben način kot izbranec, je izpolnjen eden od pogojev za osnovanje srečne zveze. Če seveda nista oba zagovornika fizične in verbalne agresije ...

Razpoloženje

Ljudi je na grobo mogoče razdeliti v dve skupini: na vedre in na slabovoljne. Vsakdo je lahko kdaj bolje, kdaj slabše razpoložen, a po naravi so nekateri nagnjeni k pozitivnemu in drugi k negativnemu pogledu na življenje. Bodite pozorni na to, v katero skupino sodi vaš partner. Težko je namreč ohraniti razmerje, v katerem je nekdo veder in razigran, drugi pa pretirano zadržan in prežet s slabo voljo ter negativno energijo.

Ambicije

Kaj si želite v življenju in koliko ste za to pripravljeni vlagati? Kaj pa vaš partner? Ste hitro zadovoljni ali imate višje cilje glede kakovosti življenja, prostega časa, družine, kariere, potovanj in denarja? Razmerje, v katerem je eden od partnerjev zelo ambiciozen, drugi pa je zadovoljen le z drobtinicami, nima prav svetle prihodnosti, saj kmalu pride do nesoglasij, ki vodijo v nepremostljiv prepad. To, da so ta pričakovanja različna, ne pomeni, da je eden boljši, eden pa slabši, pomeni pa, da zveza med njima ne bo dolgo trajala.

Družabnost

Nekateri so družabni, vselej želijo biti obkroženi z ljudmi, drugi zadržani in najsrečnejši, kadar so sami. Večina je nekje na sredini, včasih se radi družijo, drugič so raje sami. Težava se pojavi, kadar se združita dva ekstrema. Takšna zveza žal nima prihodnosti, saj je enemu neprijetno med ljudmi, drugi je utesnjen v zavetju štirih sten. Pričakovanje, da se bo nedružaben partner spremenil (ali obratno) je nerealno in ne slepite se, da se bodo zadeve spremenile. Če opazite, da sta v tem pogledu na različnih bregovih, raje poiščite nekoga, s katerim se bosta z veseljem skupaj družila s prijatelji in znanci ali pa večere večinoma preživljala v družbi drug drugega.