Štiri napake, zaradi katerih si moški zasluži oznako slab ljubimec

Nekateri so upravičeno imenovani dobri ljubimci, drugi zgolj menijo, da si zaslužijo ta naziv. Kajti zaradi nekaterih napak med ljubljenjem so vse prej kot to. Kaj počnejo narobe?

Vse vedo

Ženske svojim partnerjem najpogosteje očitajo, da jih ne poslušajo in počnejo vse po svoje. Prav to je težava, ki se najpogosteje pokaže tudi v postelji. Strokovnjaki menijo, da je ego moških velikokrat prevelik, da bi partnerico vprašali, kaj ji zares prija, v prepričanju, da sami vse najbolje vedo, zadeve opravljajo po svoje. Žal se velikokrat motijo ...

Pozabijo na predigro

One predigro potrebujejo, hočejo in pričakujejo. Crkljanje, objemanje in poljubljanje so visoko na lestvici njihovih prioritet. Če se predigra začne veliko prej, še toliko boljše, a moški prav uvodno dejanje velikokrat zanemarijo in bi čim prej penetrirali, kar ženskam seveda ni po volji.

Ne skrbijo za higieno

Za to opravičila preprosto ni. Pa naj gre za mastne lase, zadah, umazane roke ali znojno telo. Prizori iz filmov so tu daleč od tistega, kar one v postelji pričakujejo.

Molčijo

Tudi tišina med spolnim odnosom ženskam ni ravno všeč. Kakšen globok glas, seksi šepet, vzdih ali kaj podobnega ne škodi. Nekaj podobnega denimo, ko navijate za svoje športno moštvo. Za vašo drago bo to velik afrodiziak.