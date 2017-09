Spoznajte prihodnost vajine zveze

Na osnovi skupine, v katero ljubezenski par sodi, je mogoče predvideti njegovo prihodnost. To so na podlagi opazovanja 376 parov ugotovili znanstveniki z univerze Illinois, ki so proučevali dinamiko njihovega odnosa skozi čas. Vsak par so opazovali devet mesecev in na koncu oblikovali štiri osnovne skupine ljubezenskih zvez.

Konfliktne, a strastne

Sem sodijo pari, ki:

veliko časa preživijo skupaj;

njihova srečanja so vedno burna in polna strasti;

v njihovem odnosu je veliko sporov in strastnih sprav;

zlahka se ločijo, a kmalu se začno pogrešati in drug drugemu znova padejo v objem.

To so zveze, v katerih je vse videti zapleteno, vendar po številu razhodov v primerjavi z drugimi skupinami ne izstopajo.

Pari, pri katerih je vedno veliko drame

V takšnem odnosu je vedno veliko vzponov in padcev.

Partnerja odločitve sprejemata na podlagi slabih izkušenj iz preteklosti ali življenja zunaj meja odnosa.

Čas, ki ga preživljata skupaj, običajno namenjata pogovorom (sporom) o zvezi.

Prosti čas preživljata ločeno, največkrat s svojimi prijatelji.

To so pari, ki se najpogosteje razidejo. Razhodov med njimi je dvakrat več kot pri parih iz drugih skupin. Manj kot polovica zvez, ki so jih strokovnjaki umestili v to skupino, je na koncu obstala.

Pari, ki obožujejo zabave

Partnerja v takšnih zvezah pogosto komunicirata na spletnih omrežjih.

Imata veliko prijateljev, s katerimi se rada družita.

Idealen večer zanju je ob družabnih igrah, prirejata večerje, zabave in se brez težav zabavata vso noč.

Pogovarjajta se lahko o vsem.

Gre za zelo trdne zveze, saj temeljijo na prijateljstvu. Dve tretjini parov iz te skupine je že med študijo dahnilo usodni da.

Osredotočeni drug na drugega

Pari v tej skupini veliko časa preživijo skupaj.

Partnerja imata skupne interese in hobije.

Odločitve sprejemata premišljeno in pri tem na prvo mesto postavljata odnos, ki se na podlagi tega razvija.

Imata skupne poglede na zabavo in preživljanje prostega časa.

Takšne zveze so se izkazale za najuspešnejše, 90 odstotkov parov iz te skupine je osnovalo trajen in močan odnos.

Komu uspe in komu ne?

Močna in strastna čustva hitro vzplamtijo in dogorijo. Stalne borbe in drame prav tako vodijo v razpad. Tisti pa, ki so drug do drugega odprti in razumevajoči, imajo večinoma uspešne zveze. Res je, da idealnega recepta ni, toda brez razumevanja, medsebojnega spoštovanja, prijateljstva in skupnih interesov v partnerski zvezi ne gre.