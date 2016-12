Sposobnost žensk, ki pogosto okušajo strast

Ženske, ki pogosteje skočijo med rjuhe, imajo boljši abstraktni spomin, je pokazala najnovejša študija. To so izvedli kanadski strokovnjaki in našli povezavo med spolnim življenjem in delovanjem hipokampusa, dela možganov, ki nadzoruje čustva, spomin in predelavo informacij.

V raziskavi je sodelovalo 78 spolno aktivnih žensk, mlajših od 30 let. Pokazali so jim slike človeških obrazov in abstraktnih vsebin, njihova naloga pa je bila zapomniti si čim več podrobnosti.

Rezultati so pokazali, da so imele ženske, ki so pogosteje seksale, boljše abstraktno pomnjenje, ni pa pogostost spolnih odnosov vplivala na pomnjenje človeških podob.

Znano je, da spolnost znižuje stopnjo stresa in tako pripomore k boljšemu razmišljanju, saj napetost dokazano ovira delovanje možganov. Nova študija pa dokazuje, da pozitivno vpliva tudi na spomin, saj omogoča lažjo predelavo in skladiščenje informacij.