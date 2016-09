Sporočila, ki naredijo slab vtis

S tem, kako poiskati ljubezen v digitalni dobi, se je pozabaval ameriški sociolog Eric Klinenberg in v enem od svojih del zapisal, da dandanes ljudje radi komunicirajo s telefonskimi sporočil(c)i, pri čemer pa velikokrat počnejo napake. Zlasti kadar si dopisujejo z nekom, ki jim je všeč in s katerim si želijo ljubezensko zvezo. Po pogovoru z več sto ljudmi in z branjem njihovih sporočil je ugotovil pet najpogostejših spodrsljajev.

Živijo ali hej

Takšno sporočilo je dvoumno. Druga stran ne ve natančno, kako nanj odgovoriti, saj pošiljatelj z njim ničesar ne sporoča. Prejemnik lahko odgovori s hej in ne napiše ničesar več. To je prazna komunikacija, ki deluje malce otročje.

Brezkončno dogovarjanje za zmenek

Sporočilo se glasi takole: »Si prosta v petek zvečer?« Ona: »Nisem, kaj pa v ponedeljek?« On: »Joj, ne morem, bi šlo v sredo?« Temu znova sledi: »V sredo imam čas samo do devetih.« In tako naprej. Dopisovanje se nadaljuje, vse dokler obema ne zmanjka energije, dogovora pa nobenega ...

Predolga sporočila

Človek, ki preveč dolgovezi, je najbrž vsaj rahlo naporen. Če med mobilniške romanopisce sodite tudi sami, si boste potem, ko boste še enkrat prebrali napisano, morali priznati, da bi tisto, kar ste hoteli povedati, lahko izrazili z veliko manj besedami in bi tako naredili boljši vtis.

Pisanje s kraticami

Vsakdo bi raje šel na zmenek z nekom, ki se zna izražati, torej je pismen. Pisanje s čudnimi kraticami deluje neresno in otročje.

Vprašanja v smislu: »Greš zvečer z menoj v mesto?«

Znova sporočilo, ki zveni kot pisanje najstnika, ki se je komaj dobro začel zavedati, da na svetu obstaja tudi nasprotni spol. Poleg tega je zveni malce agresivno, saj ga lahko prejemnik razume že skoraj kot ukaz. Mnogo boljše bi bilo: »Bi mogoče šla (šel) zvečer z menoj v mesto?« Je veliko spoštljivejše in nudi več možnosti za pozitiven odgovor.