Spori, ki najpogosteje vodijo v ločitev

Spori so v vsaki partnerski zvezi nekaj običajnega. V njih si partnerja izmenjujeta mnenja, poglede in se opozarjata na nestrinjanje. Razmerju, v katerem sporov ni, se v resnici ne obeta nič dobrega. Prav tako pa ne tistemu, kjer so ti prepogosti ter se vedno vrtijo okoli enih in istih tem. Kaj najpogosteje vodi v razpad zvez?

O seksu

Pari, ki so nezadovoljni s spolnim življenju, običajno ukrepajo in poiščejo rešitve. Če pa ta zadrega vodi v konstantne spore glede pogostosti in kakovosti seksa, različnih spolnih želja, zavračanja nekaterih spolnih praks in neusklajenosti libida, je lahko razlog za resno nezadovoljstvo in, če se rešitev ne najde, vzrok za razvezo.

O komunikaciji

Komunikacija v zvezi je ključna, kadar pa se zvede zgolj na spore, očitke in zamere, lahko razmerje pripelje do konca. Pari kot razlog za razvezo neredko navajajo dejstvo, da se je eden od partnerjev zaprl vase, se umaknil in se prenehal truditi.

O skupno preživetem času

Povsem normalno je, da je skupno preživet čas za zvezo ključnega pomena. In prav ta v neki točki razmerja lahko postane predmet spora. Predvsem tedaj, ko se partnerja ne moreta uskladiti glede tega, koliko časa bosta preživela skupaj, kaj bosta tedaj počela in koliko prostih trenutkov bosta namenila samostojnim dejavnostim.

O denarju

Glede na statistične podatke je denar številka ena med vzroki za ljubezenske spore. Predvsem kadar finančno stanje ni ravno najboljše in imata zakonca na varčevanje in trošenje različne poglede. Tedaj je treba najti skupni jezik, sicer se razmerju ne obeta nič dobrega.