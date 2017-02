Spolne poze, ki bodo okrepile vajin odnos

Seks v nekaterih pozah okrepi in poglobi povezanost partnerjev. Foto: Shutterstock

Seks je pomembna komponenta vsake intimne zveze in brez njega ne more obstati. A ne vpliva nanjo vsak enako. V nekaterih pozah jo še okrepi in poglobi občutke intime. Poglejte, kateri položaji temu najbolj pripomorejo.

Klasični misijonarski

Čeprav bi mnogi rekli, da je dolgočasen in vsakdanji, je idealen za vzpostavljanje globokega intimnega stika s partnerjem. Med njim sta namreč drug proti drugemu obrnjena z obrazoma, vajini telesi se dotikata s celotno površino, zato lahko dobro čutita, kako se odzivata na dražljaje. Zašepetajte mu nekaj na uho, ga poglejte v oči in začutili boste izjemno povezanost.

Po pasje

Na prvi pogled se res ne zdi poza, ki bi zagotavljala visoko stopnjo intime, saj sta med njo obrnjena drug od drugega. A ta položaj je tisti, v katerem lahko skupaj doživita orgazem. Prav vzajemno doseganje vrhunca pa povečuje povezanost med partnerjema.

Pod prho

Topla voda, dišeči telesi in para, ki vaju obkroža, nudijo idealne razmere za globoko medsebojno povezavo. Poleg tega seks na neobičajnem mestu prinaša drugačno izkušnjo, to pa je dodaten pogoj za občutnejšo povezanost na vseh področjih, ne le na spolnem.

Žlička

Vaše telo je pred njim povsem razkrito, zato vam lahko z rokami draži mnoge erogene točke, vam šepeta nežne stvari in počasi drug drugega pripeljeta do ekstaze. Ta položaj velja za zvezdo med položaji jutranjega seksa, in če se mu bosta predala, bosta povezanost čutila še ves dan.

Sedeči lotus

Podobno kot pri misijonarski pozi sta obrnjena drug proti drugemu. Edina razlika je, da sta v sedečem položaju. Vi njemu sedite v naročju in s svojimi nogami objamete njegov trup. Tudi v tem položaju je nešteto možnosti za dotike in šepet, kakšen učinek imajo ti na vajino zvezo, pa nedvomno že veste.