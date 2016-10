Soproga, ki zagotavlja daljše življenje in srečo

Ni novost, da je inteligenca zaželena lastnost, manj znano pa je dejstvo, da inteligentnejše ženske na svoje partnerje vplivajo bolje od tistih z nižjim inteligenčnim količnikom.

Pametna izbira

Glede na rezultate najnovejše škotske raziskave so moški, poročeni z inteligentnejšimi ženskami, srečnejši, imajo daljše in kvalitetnejše življenje ter redkeje obolevajo za demenco ali alzheimerjevo boleznijo, saj te pozitivno vplivajo na fizično in psihično zdravje svojih soprogov ter stimulativno delujejo na njihove možgane. Lawrence Whalley, upokojeni profesor mentalnega zdravja iz Škotske, je povedal: »Vse, kar bi moški moral storiti, če želi živeti dlje, je poročiti se z inteligentno žensko. Možgani bi le težko dobili boljšo stimulacijo.«

Odgovorna soproga, srečen soprog

Dekleta, ki so ponosna na svojo inteligenco, odrastejo v samostojne in odgovorne ženske, te pa izboljšajo življenje njenega partnerja. Raziskava je pokazala, da so tisti, ki so izbrali pametnejše ženske, na splošno zadovoljnejši od onih, ki so se partnerice izbirali zgolj na podlagi fizičnega videza.