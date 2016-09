Šokantno glede analnega seksa

Morda vam je noro všeč, morda pa se vam gabi. Morda ste ga že naveličani ali o njem samo razmišljate, kakor koli že, analni seks vse redkeje velja za tabu. Britanska raziskava, ki jo povzema medicinska publikacija BJM Open, dokazuje, da zlasti mlajše ženske tako seksajo iz napačnega razloga.

V raziskavo je bilo vključenih 130 heteroseksualnih deklet in fantov v starosti od 16 do 18 let iz različnih delov Velike Britanije. Sodelovali so v skupinskih in individualnih pogovorih o svojih spolnih izkušnjah, pogledi na analni seks pa se med spoloma zelo razlikujejo.

Ona in on



Medtem ko moškim prinaša veselje in jim pomeni sredstvo za dokazovanje moškosti ter možatosti, so ženske povedale, da jih navdaja s strahom pred fizično bolečino in da škodi njihovemu ugledu. Fantje bi to delali pogosto zato, ker jih za to navduši pornografija in jim zagotavlja večje užitke kot vaginalna penetracija, dekleta pa večinoma zato, da bi ugodila njim. Izkazalo se je tudi, da morajo tiste, ki kljub vztrajnemu prigovarjanju partnerja ne pristanejo na analno penetracijo, od svojih dragih poslušati, da so nepripravljene na preizkušanje novosti in spolno zavrte. Moški v svoji prepričevalski taktiki pogosto pravijo: »Če boš poskusila, ti bo všeč«, večina pa se ne zaveda, da je s to obliko seksa verjetnost spolnih okužb še večja.

Res je sicer, da je bila v raziskavo vključena manjša populacija mlajših odraslih v Veliki Britaniji in je zato rezultate težko posplošiti na celotno omenjeno starostno skupino, zlasti pa na starejše odrasle v resnih zvezah, še vedno pa kaže ogromno razliko v pojmovanju te oblike spolnosti med obema spoloma.

Pornografija ni šolski material

»Razmeroma majhen vzorec ne pomeni, da podobno ne razmišljajo o njem tudi mladostniki v drugih delih razvitega sveta,« je povedala spolna terapevtka Christine Milrod. Tudi po njenem mnenju zanimanje za analni seks narašča zaradi vpliva pornografije. Prav zato opozarja, da ta ne sme biti sredstvo za spolno vzgojo, saj so prizori v njej pogosto nerealni in jih je nesmiselno prestavljati v resnično življenje.

Tudi one niso vse proti

Kot je še povedala Milrodova, se tudi med ženskami pojavljajo razlike: medtem ko nekatere v analni penetraciji uživajo, je za nekatere boleča ali pa jo zavračajo iz drugih razlogov. Najpomembnejše pri vsem pa je, da v spolnosti nihče ne bi smel biti prisiljen početi stvari, ki si jih ne želi.

Upoštevajte sebe

Milrodova pravi, da ženske nikoli ne bi smele podleči partnerjevemu pritisku ali celo izsiljevanju. »Če ne uživate, vam tega ni treba početi,« svetuje zlasti mladim dekletom. Če pa se z analnim seksom strinjata oba, priporoča uporabo lubrikanta, počasen pristop in uporabo kondoma zaradi zaščite pred bakterijami in spolno prenosljivimi boleznimi. Ne pozabite se sprostiti, uživati in predvsem iskreno komunicirati s partnerjem.

To naj bi bila prijetna izkušnja za oba, o njej bi morala govoriti brez zadrege, seveda pa bi se morala zanjo odločiti skupaj in brez prisile.