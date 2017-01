So obrezani moški res boljši ljubimci?

Zgodovina



Obrezovanje je zelo star postopek, ki se je po vsej verjetnosti začel izvajati iz verskih razlogov. Judovstvo in islam sta ga privzela kot simbolno dejanje, v krščanstvu pa ni običajno, čeprav ga priznavajo, saj je omenjeno v Svetem pismu v stari zavezi.



Za in proti



Medicina je razdeljena, saj prav posebnih medicinskih dokazov, ki bi upravičevali postopek obrezovanja, ni, prav tako ni dovolj razlogov, da bi ga prepovedali. A stroka se ukvarja z zdravstvenim vidikom, medtem ko večino zanima le eno – ali je seks z obrezanim penisom boljši? Ali obratno, se neobrezani moški ljubijo bolje?



Zagovorniki obrezanih penisov so običajno vsi tisti moški, ki imajo tudi sami obrezan penis, sledijo pa jim ženske, ki imajo obrezane spolne partnerje in priznajo, da je oralni seks z njimi veliko bolj prijeten in čist, poleg tega vse skupaj teče bolj gladko in vizualno je obrezan penis veliko bolj vzburljiv.



Nasproti tem stojijo neobrezani moški, ki se jim obrezovanje zdi nehumano in mučno, podpira pa jih kar nekaj žensk, predvsem kar se tiče seksa, saj menijo, da z neobrezanim penisom nastaja boljše trenje in tako lažje dosežejo orgazem, pa še lažje ga obvladajo, kar se tiče ročnih spretnosti.



Kakor koli že, kot je povedala ena izmed udeleženk na forumu, ni pomembno, kako je penis videti, ampak kaj zna moški z njim početi. Konec debate za laike, medicina pa lahko nadaljuje.