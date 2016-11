Sladkost adrenalinskega seksa

Ste se že znašli v situaciji, ko vam je po malce grozljivi in strašljivi izkušnji znatno narasel libido? Če je vaš odgovor pritrdilen, ne veste pa, kako sta strah in seks povezana, znanstveniki odgovarjajo na vprašanje, zakaj o strastnem dejanju razmišljate potem, ko stopite z vlakca smrti, ko s padalom pristanete na trdnih tla ali si ogledate dobro grozljivko (ne pa romantične komedije).

Tako pravi stroka

Ključen je adrenalin. Kadar ta hormon preplavi telo, se poveča tudi spolno poželenje. Študija, objavljena v publikaciji Arhives of Sexual Behaviour, prav tako potrjuje, da je tedaj, ko smo pod vplivom strahu, večja verjetnost, da bomo potencialnega partnerja ocenili kot spolno privlačnega. V eksperimentu, ki je to dokazal, so morali moški prehoditi visok, ozek most in na koncu oceniti privlačnost ženske. Več posameznikov, ki je most prehodilo, jo je označilo kot privlačno, število tistih, ki grozljive izkušnje niso bili deležni in jih je opazovana očarala, pa je bilo znatno nižje.

Prav na podlagi tega so strokovnjaki ugotovili, da kadar nas je strah, na druge gledamo drugače. Pogosto se dogaja tudi, da ljudje strah zamenjajo s spolno privlačnostjo.

Če ste se torej v nekoga zagledali potem, ko ste premagali strašljivo izkušnjo, raje še malo počakajte. Morda je vse skupaj povezano zgolj z adrenalinom in ne z drugimi hormoni, ki so skrbijo za naklonjenost.