Sladka predigra s pravo hrano

Ko gre za kombinacijo hrane in seksi igric, obstajata dve vrsti ljudi. Prvi so tisti, ki razmišljajo (in delujejo) nekako takole: »Premaži me s smetano, čokolado ali z medom. Čas je za sladkanje!« Povedano drugače: nad idejo in izvedbo so navdušeni.

Druga skrajnost so oni, ki tega za nobeno ceno ne bi počeli. » Le kdo bo potem pral rjuhe?«

Skratka: ali kombinacijo seksa in hrane ljubite ali jo sovražite. Vmesne poti ni, in če sodite med prve ter bi radi nekaj zanimivih idej, kako v predigro vključiti okusne dobrote, si poglejte pet takih, ki vam bodo zagotovo prišle prav.

Začnite z vonji

Preden sploh začneta akcijo, se poigrajta z vonji v kuhinji. Aromaterapija pomaga h krepitvi čutov in doživetij. Vonji v resnici lahko vplivajo na libido. Uporabita prave. Mandlji so, denimo, že od nekdaj simbol plodnosti ter vonj po praženih še kako okrepi čutila. Nedvomno bo zagrel oba. Podoben učinek ima tudi topla aroma bazilike, ob kateri bosta oba komaj čakala, kaj bo sledilo v naslednjem koraku.

Slepo okušanje hrane

Ko je eno čutilo onemogočeno, se okrepijo druga. Odstranite njegov vid, prevežite mu oči in predenj postavite več posodic z okusno hrano. Vanjo pomakajte svoje prste, on naj jih oblizuje in ugotavlja, s čim ga razvajate, ter ga, kadar ugane, primerno nagradite. Če sta za grobe prijeme, ga lahko ob zmoti tudi kaznujete. Vlogi menjajta po mili volji. Res seksi.

Hranjenje z rokami

Spremenite se v njegovo osebno sužnjo in ga z rokami hranite z grozdjem, datlji, s čokolado ter tako začnite predigro, preden sploh prideta do spalnice. Pri tem si po vsakem njegovem grižljaju obliznite prste. Čutno in zapeljivo, tako kot nedvomno znate. Ne bo preteklo veliko vode, ko bosta oba v postelji.

Čas za čiščenje

Na njegove intimne dele nanesite med, smetano, mangov sok, kar koli imate radi, in z jezikom poskrbite, da boste z njega očistili vse dobrote. Deležen bo vroče oralne stimulacije, ki vam jo bo prav rad vrnil.

Vezanje češnjevih pecljev

Češnje res niso na voljo, a če sodite med tiste, ki lahko iz njihovih pecljev z jezikom in zobmi delajo vozle, tedaj, ko nas bo z njimi razveseljevala narava, izkoristite svoje znanje. Ob pogledu na vaša usta, ki se spretno igrajo s pecljem češnje, si ne bo mogel kaj, da se ne bi vprašal, kaj vse z njimi še zmorete.