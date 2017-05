Slaba partnerska zveza ogroža zdravje

Glede na raziskavo, ki so jo na drugi strani luže v tamkajšnjem psihosomatskem društvu objavili leta 2009, vztrajanje v slabi partnerski zvezi negativno vpliva na fizično zdravje. Posameznikom naraste krvni tlak, hitreje se kopičijo kilogrami, poveča se verjetnost sladkorne bolezni tipa dve, zmanjša se količina slabega in poveča količina dobrega holesterola. Ista raziskava je pokazala tudi, da so za te in druge negativne vplive dovzetnejše ženske. Čemu so najpogosteje izpostavljene?

Bolezni srca

Stresne partnerske zveze na srce negativno vplivajo na različne načine. Študija univerze Michigan je odkrila, da imajo ljudje v slabih zvezah pogosto povišan krvni tlak, kar vodi v številne srčno-žilne bolezni. Pri ženskah je verjetnost srčne kapi skoraj trikrat večja kot pri ženskah v ustreznih odnosih.

Slabi odpornosti

Raziskava univerze Ohio je pokazala, da je pri posameznikih, ki so v zvezi tesnobni in negotovi, povišana raven kortizola in zmanjšana količina limfocitov T, ki so ključni za dobro odpornost. V študiji je sodelovalo 85 parov, ki so bili v zvezi 12 let ali več. Pri tistih v slabih odnosih je bila raven kortizola za 11 odstotkov višja, raven T celic pa za 22 odstotkov nižja kot pri posameznikih v srečnih zvezah. Voditeljica študije Lisa Jarmenka je povedala, da je to jasen dokaz, da neprestana skrb pred zavrnitvijo in zapustitvijo zelo oslabi odpornost.

Depresiji

Slabe zveze uničujejo ljudi tudi psihično. Pri osebah, ki so v njih ujete, je raven oksitocina v organizmu nizka, kar se kaže v občutkih malodušja, nemoči in v pomanjkanju spanja. Leta 2016 izvedena študija avtorice Julianne Holt-Lundstad z univerze Brighama Younga je pokazala, da psihično nasilje, manipulacija in zapostavljanje povzročajo visok krvni tlak ter depresijo.