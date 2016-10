Slab vpliv na intimo

1 Seks iz filmov



Seks bi lahko razdelili na resničnega in tistega, ki ga vidimo v filmih, kjer imajo igralci popolna telesa in seksajo na najbolj neverjetne načine. Obsedenost s prizori v filmih, ki jih eden od partnerjev poskuša prenesti v spalnico, medtem ko se drugemu upirajo, je lahko velika in povsem nepotrebna obremenitev. Včasih gre tudi za naveličanost, ki je že tako in tako načela odnos, zdaj pa se kaže tudi med rjuhami, od koder jo boste težko pregnali z oponašanjem erotičnih filmov.



2 Ljubosumje



Dejstvo, da je vaš zdajšnji partner nekoč že nekoga ljubil in z njim užival med rjuhami, dela skoraj vsakogar ljubosumnega, a preteklosti ne morete spremeniti, pa če se postavite na trepalnice. Lahko pa vplivate na sedanjost in jo naredite tako čudovito, da bodo vsi bivši partnerji, naj bodo vaši ali partnerjevi, zbledeli in utonili v pozabo. Staro na police, uživajte v tem, kar imate.



3 Primerjanje



Ko se začnete pogovarjati o svoji spolnosti, se začnete (nehote) tudi primerjati z drugimi in trpite, ker drugi seksajo več, bolje, drugače... Pri tem se niti ne vprašate, ali drugi govorijo resnico ali pretiravajo, čeprav je znano, da ljudje radi pretiravajo s hvalo. Ne obremenjujte se s tem, kako seksajo drugi, ampak ugotovite, česa si želite in kako to dobiti.



4 Kritika



Ko se partnerja medsebojno kritizirata, še preden sploh prideta do spalnice, ni veliko upanja za sproščeno akcijo med rjuhami, ker si nobeden od njiju ne želi tvegati zavrnitve. Strah pred tem, da bi se osmešili in storili kaj narobe, je prevelik, poleg spolnosti pa začne vplivati na vsa področja odnosa. Prekinite večno kritiko in namesto tega začnite uporabljati pohvale, dela čudeže!

5 Večno čakanje

Pričakovanje, da bo partner vedno prevzel erotično pobudo, v spolnosti na dolge proge ne pomeni nič dobrega. Pogosto so ravno ženske tiste, ki se trudijo biti privlačne, a ne začenjajo igre, ker mislijo, da se to ne spodobi, ker jih je sram ali ker preprosto menijo, da mora biti moški prvi, kar seveda ni res. A tudi moški bi si morali kdaj vzeti več časa za zapeljevanje in predigro, da bi od ženske dobili tisto, kar hočejo.



6 Nezdružljivost



Ženske bi dolgo predigro, moškim se mudi. Radi bi jutranji seks, ko se ženskam dremlje. Ona je rada zgoraj, on prav tako, nihče noče popustiti. Dejstvo je, da imamo vsi predstavo, kakšen naj bi bil idealni seks, in dejstvo je, da se lahko močno razlikuje od tega, kar si želi naš partner. Če se dva o tem ne bosta pogovarjala in se drug drugemu prilagajala, bodo prepadi med njima vedno globlji, seks pa vedno redkejši.