Škodljiva navada, ki vodi v nezvestobo

Strokovnjaki za medosebne odnose menijo, da nobeno, še tako trdno in stabilno razmerje ni povsem imuno za prešuštvo. Krivo zanj je lahko veliko dejavnikov.

Pometanje pod preprogo

Izogibanje sporom ni vedno dobro. Mnogi namreč svoja čustva (zlasti negativna) in mnenja ne razkrivajo radi. Menijo, da če težave pometejo pod preprogo in zaradi njih ne sprožajo sporov, zvezi koristijo, toda ko je mera polna, so tudi oni polni očitkov, prezira in zamer. Namesto da bi se z odkrito komunikacijo težave in zadrege reševale sproti, se eden od partnerjev zaradi njih neredko obrne k tretji osebi, ki je pripravljena poslušati, od tod do čustvene ali telesne nezvestobe pa je le majhen korak.

Spor lahko koristi

Spor med partnerjema še zdaleč ni nekaj slabega in povsem naravno je, da do njega pride, zato se ga nihče ne sme bati in se mu ne izogibati. Prav po njegovi zaslugi lahko oba spoznata, kaj v intimni zvezi povzroča težave.

Najhujši je prezir

Večno izogibanje konfliktom privede do zamer in celo prezira. Profesor John Gottman z univerze Washington in ustanovitelj inštituta Gottman je v več kot 40-letnem proučevanju parov spoznal, da je prav prezir največji sovražnik zakonov in zvez. Gre za negativen občutek neodobravanja, ki ga spremljata jeza in zavračanje. Prezir namreč pomeni, da eden od partnerjev na drugega ne gleda kot na enakopravnega, ampak se ima iz takšnega ali drugačnega razloga za večvrednega, kar seveda ne more biti podlaga za uspešen in trden odnos.