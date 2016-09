Šibke točke sodobnih moških

Novi časi poleg drugačnega razmišljanja prinašajo tudi nove oblike vedenja v družbi nasprotnega spola. Te so lahko pozitivne ali negativne. Skozi ženske oči si bomo ogledali manj prijetne lastnosti sodobnih moških. Najbolj jih motijo naslednje.

Nedoslednost

V vsem. V obljubah, komunikaciji, razmišljanju, dejanjih. Nekaj so besede, drugo dejanja, vmes pa velik prepad. Groza.

Redka komunikacija

Sicer ne velja za vse, a velikokrat se najdejo tudi taki, ki jim komunikacija ne leži. Ne osebna in ne tista ob pomoči sodobne tehnologije. In potem je vse skupaj nekako videti takole: Na zmenku se ujameta, kemija je, vse je super, se poslovita in nato … nič. Nič prvi, nič drugi, nič tretji dan. Po približno tednu, ko ona že obupa, pa pride sporočilo: »Kje si ti, lepotica?« In kaj si misli o tem? Navdušena zagotovo ni.

Skopuštvo

Če je ona na prvih dveh zmenkih prepričana, da bo denarnico odprl on, ne pomeni, da išče sponzorja, temveč upošteva nenapisano pravilo, ki naj bi ga poznal vsak kavalir. Nato si lahko računa delita ali plača vsak svoj delež, na prvih zmenkih pa to ne pride v poštev. Če trenutno nimate denarja, jo povabite samo na sprehod ali kavo, le ne pričakujte od nje, da bo plačala svojo večerjo in pijačo ter še vašo kavo.

Izgovor, da ni pripravljen na zvezo

Nič ni narobe, če on to pove takoj. Prav je, da položi karte na mizo. A če s tem izgovorom pride po mesecu dni ali celo kasneje, ona dobro ve, da laže. Če si boste to dovolili tudi sami, boste v njenih očeh videti kot nezrel pripadnik močnejšega spola, ki se boji odgovornosti, vse življenje pa je zanj zgolj neobvezna zabava. In seveda ji dejstvo, da je ob vas le zapravljala čas, ne bo prav nič všeč.