Šest stvari, ki jih morate vedeti, ko ne seksate trezni

Seks pod vplivom alkohola ni redkost, nasprotno, alkohol v večini ljudi prebudi poželenje, ki mu ni para, a kaj ko stvari ne gredo vedno po načrtih. Kaj lahko naredite, da preprečite nahujše?



1. Zaščitite se



Ne glede na to, kako brezskrbni ste, ko se okajeni ljubite, ne pozabite, da spolne bolezni ne počivajo, zato imejte vedno pri roki kondom. Naslednje jutro in celo večnost si boste hvaležni!



2. Poiščite erekcijo



Ne bodite začudeni, če kljub vsemu vznemirjenju in strasti moški ne bo imel (nenehne) erekcije, saj alkohol prav nič ne pripomore k temu. Ne gre za to, koliko kdo koga vzburja, ampak za to, da je v igri alkohol in moški ne more pokazati vsega, kar zna.



3. Previdno z eksperimenti



Tako kot z mejami morate tudi tukaj vedeti, da se stvari lahko končajo tako, kot si niste želeli. V netreznem stanju težko presodite, kakšno bolečino prinaša določen eksperiment ali pa morda možgansko izkušnjo, s katero je treba pozneje živeti. Posebno opozorilo velja tistim, ki svoje početje radi posnamete na kamero. Da vam pozneje ne bo žal!



4. Branite svoje meje



Ko ste enkrat zunaj kontrole, vas lahko zapusti občutek, kje so vaše meje, zato se je treba včasih potruditi in jih braniti. Morda se res bolj sproščeno slečete, a to še ne pomeni, da boste privolili v stvari, ki jih sicer ne bi počeli.



5. Ne lovite orgazma



V tako razigranem stanju res ni potrebe, da bi se za vsako ceno gnali za orgazmom, razen če si želite končati dehidrirano, z bolečinami v mišicah in na smrt naveličano. Zakaj bi se ukvarjali z zmago, če lahko uživate v tekmi? Pomembno je sodelovati, orgazem je pri takšnem seksu bolj stvar naključja.



6. Ne imejte slabe vesti



Ne ukvarjajte se s tem, kakšni ste bili videti sinoči in kako vas bo človek, s katerim niste trezno seksali, gledal od zdaj naprej, ker to nima smisla, poleg tega pa se s tem razmišljanjem najverjetneje ukvarjata oba. In s tem ni nič narobe, obdržite lep spomin, ki vam bo vedno zvabil smeh na ustnice.