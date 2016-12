Šest razlogov, zakaj moškega pustiti pri miru

1. Ne posluša



Moški, ki ga ženska res zanima, bo prisluhnil njenim besedam, še več, zapomnil si bo cel kup podrobnosti, moški, ki ga bolj ali manj zanima samo seks, pa si bo komaj zapomnil njeno ime in prekinjal pogovor, običajno s samohvalo, ker si seveda želi priti med rjuhe.



2. Zahteva fizično popolnost



Glede na lepotne standarde, ki jih postavljajo mediji in modna industrija, bi morala biti ženska vsak trenutek dneva urejena od glave do pete, dišeča in mikavna, vsi pa vemo, da ima tudi nežnejši spol lahko slab dan, torej neurejeno frizuro, nepobrite noge, okrušen lak na nohtih... So moški, ki vedno pričakujejo popolnost, kaj se šele zgodi, če ženski uidejo golobčki?!



3. Ne prizna svojih napak



Čeprav se imajo moški radi za popolne, ženske vedo, da delajo tudi napake, pomembno je le, ali so jih sposobni priznati. Moški, ki prizna svojo zmoto, je zrel, samozavesten in verjame vase, kar je zelo privlačno. Moški, ki kot otrok trmasto vztraja pri svojem, pač ne.



4. Vse bivše so krave



Moški, ki nima lepe besede o svojih bivših dekletih, simpatijah ali avanturah, ampak jih po možnosti okrivi še za vse drugo, kar jim gre v življenju narobe, so nezreli otročaji, ki bodo prej ali slej grdo komentirali tudi žensko, s katero imajo zdaj odnos.



5. Prehitro ljubijo



Saj je lepo in romantično, če moški ženski izpove svojo večno ljubezen po četrt urice, a je hkrati strašljivo in bi bilo pri tej izpovedi treba zastriči z ušesi. Najmanj, kar lahko ženska naredi, je, da se pozanima o njegovi preteklosti in iz nje izlušči, kaj lahko v resnici pričakuje, saj bodo dejstva govorila sama zase.



6. Ni finančno neodvisen



Moški mora imeti svoj denar, pika. Tudi če ga nima veliko, pomembno je, da je neodvisen, sicer se v dvorjenju lahko skriva tudi želja po ženski, ki ga bo podpirala, če ne celo preživljala in skrbela zanj kot mati. Da ne bo pomote, partner je tu, da pomaga v dobrem in slabem, a če ženska že na začetku odnosa nosi večino denarnega bremena, ni veliko upanja, da se bo to kdaj spremenilo.