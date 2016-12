Šest najpogostejših seksualnih vlog

Menjavanje in preigravanje različnih vlog v spolnosti sta zelo pogosta spolna fantazija, ki močno pripomore h kakovosti spolnega življenja in popestri odnos, kar spodbudno vpliva na partnerstvo. Spoznajte, katere so najpogostejše spolne vloge, ki jih ljudje preigravajo za vrati spalnice.



1. Prvo srečanje



Nekatere pare vzburja misel na to, da se partnerja pretvarjata, da ste se ravnokar spoznala. Temu prilagodita (po)govor, kretnje in zelo pogosto še katero malenkost, ki naredi reči bolj nevsakdanje. Z uporabo lasulje, novo izmišljeno službo in skrivnostno preteklostjo ste lahko za partnerja vsakič drugače napravljeni, drznejši in zapeljivejši. S partnerjem greste lahko tako daleč, da se dobite zunaj na večerji in nato kot prava tujca najameta sobo za en večer in nepozabno noč.



2. Učenec in učiteljica



Ali učenka in učitelj, oboje je lahko seksi, seveda pa se pri tej igri vlog razume, da je učitelj tisti, ki je glavni, učenec pa tisti, ki se podreja. To je zelo pozitivno, saj lahko »nadrejeni« učenca tudi vodi po poti užitka in mu natanko pokaže, kaj mu je všeč, ne da bi ga bilo sram, saj igra vlogo.



3. Striptizeta



Moški so izrazito vizualni tip ljudi, zato je striptizeta samo za njegove oči zelo pogosta spolna vloga, ki si jo bolj ali manj odkrito želijo od svoje partnerice. Pri tem ni pomembno, ali je zares dobra plesalka, ampak bolj da se slači z občutkom in da moškega vmes dodatno draži, če je pri volji. Da pa bi bila stvar pravična, naj bi moški po tem, ko ga je striptizeta zadovoljila, tudi sam poskrbel zanjo.



4. Pornoigralca



Za pare, ki imajo težave s sproščenostjo in izražanjem svojih želja, je to igra vlog, pri kateri sta lahko oba enako samozavestna. Skupaj lahko napišeta scenarij in pripravita filmsko prizorišče, izbereta kostume in kadre, skratka, sta režiserja svojega užitka. Dobra plat tega je, da se v resnici lahko snemate in tudi pozneje uživate v gledanju posnetkov.



5. Policist in gasilka



Policisti in gasilci imajo avtoriteto in ta je seksi, zato so te vloge priljubljene. Policista je treba ubogati, še lepše mu je nagajati, oba z gasilcem pa še rešujeta življenja. Kaj je lepšega, kot če golo žensko iz požara v kuhinji reši seksi gasilec, ki pogasi tudi njeno seksualno vnetost.



6. Maser, maserka



Za ljudi, ki imajo radi temeljito obravnavo, je obisk pri maserju nadvse sproščujoč, saj obljublja veliko čutnega dotikanja, uporabo olja ali lubrikantov, drsenje po gladki koži, vztrajno gnetenje, zavlačevanje vrhunca... Pomembno je, da partner zaupa svojemu maserju in njegovim spretnim rokam, hkrati pa, da imate za te igrice dovolj časa.