Šest misli, ki lahko uničijo razmerje

V zakonu ali daljšem razmerju med partnerjema velikokrat padajo težke besede, ki na zvezo ne vplivajo najbolje. A ne le, kar je izrečeno, tudi tisto, kar ostaja le v mislih, vodi v razhod. Poglejte, katere misli so za intimni odnos lahko usodne.

»Mislim, da me ne ljubi več.«

Skrb, da je ljubezen zvodenela, je nekaj povsem običajnega in se s časoma prikrade v vsako razmerje. A preobremenjenost s takšnimi mislimi vas bo ujela v začaran krog slabe volje, skrbi, negativne energije in zagrenjenosti, kar se bo pokazalo tudi v obnašanju, davek za to pa bo lahko zelo visok. »Če ste v dvomih, o tem ne razmišljajte, pač pa odkrito vprašajte partnerja, ali vas ne ljubi več, « svetuje Pepper Schwartz, profesorica sociologije na univerzi Washington in dodaja, da se bo ta nad tem nedvomno zamislil ter se potrudil pregnati dvom. Če nočete vprašati neposredno, njegove prave občutke odkrijte drugače: »Izpovejte ljubezen in poljubite dragega na lice, njegov odziv bo več kot jasen pokazatelj tega, kar čuti. Obnašanje in odziv na čustveno izpoved razkriva vajino povezanost in resnična občutja,« meni strokovnjakinja.

»Uf, vedno...«

»Vedno je utrujena, nikoli ji ni do seksa, nikoli ne pomije posode, vedno samo kritizira in podobne misli, v katerih obsojate ter zadeve posplošujete, so lahko pogubne za odnos,« opozarja Greg Cason psiholog iz Los Angelesa. »Kritične misli se pojavijo, kadar želite spremeniti dejanja partnerja, a če boste ostali samo pri razmišljanju, učinka nedvomno ne bodo dosegle, nezadovoljstvo pa bo zato na obeh straneh vedno večje. Veliko bolje se je soočati s konkretno in trenutno težavo: »Zamudil si, skrbelo me je.« Ali: »Nocoj sem upal na malce akcije.« Le, kar je izrečeno, lahko pripelje do pravih sprememb.

»Če bi le bil(a) drugačen (drugačna).«

»Miselne primerjave z nekom drugim so lahko velik ubijalec strasti v razmerju,« meni Leslie Petruk, družinska terapevtka iz Severne Karoline. »Če sanjate o kvalitetah, ki jih občudujete pri nekom drugem, povejte partnerju, kaj od njega pričakujete, oziroma kaj pri njem pogrešate. Le tako bo imel možnost se spremeniti in vam ugoditi.«

»Zanima me, kakšna je …v postelji.«

Fantazije so nekaj povem običajnega. »A prav zaradi njih boste lahko v zvezi vse bolj nezadovoljni,« opozarja terapevt Kurt Smith, specializiran za pomoč moškim. Zlasti, kadar gre za konkretno osebo, je korak med mislijo in dejanskim skokom čez plot le majhen. Raje dragi predlagajte novosti, kot da še naprej sanjarite o sosedi. Za vajino spolno življenje in celoten odnos bo to veliko bolje.

»To bi moral(a) vedeti sam(a).«

Prepričanje, da bi partner moral znati brati misli je še eno od tistih zmotnih, ki na razmerje vplivajo negativno. Prav tako tudi pričakovanje, da bo glede na vaša dejanja nekdo razbral vaše občutke. Tega ni sposoben nihče, včasih še posameznik sam ne ve, kako se bo v določeni situaciji obnašal. Tudi v tem primeru je rešitev pogovor, ne pa pasivna agresija ali zavijanje z očmi ker nekdo ni doumel, kaj druga stran v resnici občuti ali kako se počuti.

»Kaj se je zgodilo z nama?«

Nič ni narobe, če včasih pogledate nazaj, se ozrete v preteklost ter se spomnite na dni, ko sta se po mestu sprehajala z roko v roki. »Vendar na to ne glejte z žalostjo,« svetuje psihoterapevtka, Abby Rodman. Raje, kot da se sami z nostalgijo spominjate vajinih začetkov, se o njih pogovarjajte z dragim. »Se spomniš, kako sva obiskala stari del mesta?« »Še veš, kako čudovito je bilo, ko sva brez načrta pobegnila na morje?« Zagotovo se bo spomnil in nasmehnil ter pritrdil vašim spominom. Tako jih bosta vesela obujala skupaj in krepila odnos, ter morda prišla na idejo, da bi vse skupaj ponovila, vi pa ne boste zagrenjeni po skupni zgodovini brskali sami.

Treba je ceniti preteklost. Vendar na način, da bodo spomini pozitivno vplivali na prihodnost in ne bodo le vir obžalovanj ter s tem bolečin s težkimi posledicami.