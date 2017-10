Šest ljubezenskih napak, ki jih delajo tudi najprevidnejše

So odločitve in dejanja, ki ne koristijo intimnim razmerjem, še manj pa ženskam v njih. A kljub temu naslednje napake vsaj enkrat v življenju stori vsaka, če jo to seveda izuči, sicer pa še kdaj.

Ne zaupajo prvemu vtisu

Strokovnjaki za verbalno in neverbalno komunikacijo pravijo, da v trenutku prvega stika lahko presodimo, ali je nekdo pravi ali ne. Na podlagi tega je mogoče graditi čustveno povezanost. Če torej že takoj začutite negativne vibracije ali če vam njegovo obnašanje ni všeč, tega ne zanemarite.

Premalo se osredotočajo nase

Čeprav ste v partnerski zvezi, nikoli ne pozabite nase, na svoje želje, cilje in potrebe. Vedno poiščite čas zase ter za stvari in ljudi, ki jih imate radi. Tako boste boljša oseba in srečnejša partnerica.

Izogibajo se pomembnim temam

Na začetku odnosa težke in resne teme niso pogosto na dnevnem redu. Strokovnjaki za razmerja pa menijo, da jih je povsem ustrezno obravnavati tudi tedaj, ko je zveza še sveža. Povejte mu, kakšni so vaši načrti, cilji in pričakovanja, tudi glede kariere in družine. Le tako je mogoče ugotoviti, ali sta na isti valovni dolžini.

Ostajajo v brezupni zvezi

Skoraj je ni ženske, ki tega še ni doživela. Ve, da moški ni pravi, da nimata skupnih interesov in želja, da njuna zveza ne pelje nikamor, a še vedno vztraja. Včasih, ker se ji zdi škoda truda, ki ga je vložila v odnos, včasih, ker se boji osamljenosti, včasih zaradi česa tretjega. Nič od tega ne upravičuje njenega vztrajanja v slabi partnerski zvezi.

Dopuščajo, da jih zaslepi zaljubljenost

Res je, da moči zaljubljenosti ne gre podcenjevati, vendar tedaj še ni čas za resne odločitve o skupni selitvi, poroki ali celo povečanju družine. Eno je namreč slepa očaranost, nekaj povsem drugega pa trezna in iskrena ljubezen.

Zasovražijo vse moške

Po neprijetnem, bolečem razhodu prekipevajo od negativnih čustev in zaradi njih z nenaklonjenostjo gledajo ves moški svet, kar je povsem razumljivo. Vendar niti moški niti ženske niso vsi enaki. In če se kujate in bentite predolgo, postanete zagrenjeni, kar že v osnovi preprečuje, da bi z nekom začeli uspešno razmerje.

Vsi moški ne varajo in ne lažejo in pred začetkom nove zveze bi se morali zagrenjenosti in sovražnosti do njih znebiti, sicer v nobenem primeru ne boste doživeli ljubezenske sreče.