Šest kožnih težav, ki jih povzroči seks

Koža na spolnih organih in v neposredni okolici je zelo občutljiva, kar seveda pomaga pri užitku, a ker ima vsaka medalja dve plati, to povzroča tudi zadrege. Ginekologinja Kyrin Dunston pojasnjuje, katere so najpogostejše kožne težave, ki jih povzročajo spolne igrice in kako se jim izogniti.

Alergijska reakcija na kondom

Kako se kaže: po spolnem odnosu, pri katerem ste uporabili kondom, se na intimnem področju pojavita srbenje in neprijeten občutek. Gre za posledici alergije na lateks, ki se pri nekaterih pojavita že ob prvem stiku s to snovjo.

Rešitev: takoj po spolnem odnosu prizadeto mesto namažite s kremo s kortikosteroidi, če je nimate, pa nanj položite led. Da bi se temu izognili, si namesto običajnih priskrbite kondome iz poliuretana. Uporaba tistih iz živalske kože ni priporočljiva, saj ne ščitijo pred okužbo s hivom in drugimi, spolno prenosljivimi boleznimi.

Alergija na spermo ali lubrikant

Kako se kaže: alergija na semensko tekočino je sicer zelo redka in po podatkih univerze Cincinnati prizadene približno 40.000 žensk po vsem svetu. Pogostejša od te je alergija na razna mila, ki jih uporablja partner, ali na lubrikant. V vseh primerih se na koži pojavi srbeč osip.

Rešitev: odkrijte vzrok alergije in se alergenu izogibajte. Če se vendarle izkaže, da je težava v spermi, uporabljajte kondom.

Ranice na koži

Kako se kažejo: pogostejše so po analnem seksu in redkejše ob vaginalnem. V večini primerov nastanejo, kadar je moški zelo obdarjen ali ob grobi penetraciji. Ranice povzročajo pekoč občutek in včasih rahlo krvavenje.

Rešitev: če gre za drobne ranice, pomaga izpiranje s toplo vodo, če krvavenje ne preneha, bo potreben obisk zdravnika. Vedite, da je področje okoli zadnjične odprtine mnogo občutljivejše od vaginalnega predela, zato sta dolga predigra in uporaba lubrikanta ob analni penetraciji obvezni.

Trihomoniaza

Kako se kaže: spolno prenosljive bolezni, kot sta gonoreja in klamidija, povzročajo draženje na koži vaginalnega področja. Pogost vzrok za to težavo je tudi trihomoniaza. Povzroča jo pražival Trichomonas vaginalis, ki v vagino pride s spermo ali predsemensko tekočino. Simptomi so podobni kot pri alergiji, le da je srbenje izrazitejše in se lahko pojavi rjav vaginalni izcedek.

Rešitev: diagnozo lahko postavi le zdravnik in v primeru okužbe obema partnerjema predpiše antibiotike. Ker je za prenašalce te bolezni idealno kislo okolje, prilagodite jedilnik in z njega odstranite sladkor, belo moko ter predelano hrano.

Genitalni herpes

Kako se kaže: če se herpes prenese med spolnim odnosom, se po približno tednu dni pojavijo drobni, rdeči, boleči mehurčki.

Rešitev: uporaba kondoma zmanjša verjetnost prenosa bolezni, vendar ne pokriva vsega predela, na katerem je lahko virus herpesa. Kadar so simptomi vidni, se je treba izogibati spolnemu odnosu, prenaša pa se lahko tudi z oralnim seksom. Za zdravljenje so primerna mazila, ki jih predpiše zdravnik.

Genitalne bradavice

Kako se kažejo: simptomi se pojavijo nekaj tednov ali mesecev po okužbi, v nekaterih primerih od okužbe do izbruha preteče celo nekaj let. Občasno lahko bradavice povzročajo blago srbečico in zbadajočo bolečino, sicer pa so neboleče. Če so v nožnici ali na materničnem vratu, jih ženske pogosto sploh ne zaznajo, so pa edino, s prostim očesom vidno znamenje okužbe z virusom HPV.

Rešitev: kakor pri genitalnem herpesu lahko kondom prepreči prenos, ni pa povsem zanesljiva zaščita, saj ne pokriva vsega intimnega področja. Če po seksu povzročajo neprijetne občutke, si privoščite slano kopel, bradavice pa zdravniško odstranjujejo z zamrzovanjem ali laserjem.