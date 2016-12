Seksisti in njihove težave

Moški, ki so prepričani, da so boljši, imajo pogosto psihične težave. Foto: Shutterstock

Težko je v današnjem času razumeti seksizem. Gre za predsodek, ki temelji na spolu osebe. Seksistično obnašanje vključuje prepričanje, da so osebe enega spola boljše od oseb drugega. Ob tej besedi večina pomisli na moške, ki zviška gledajo na ženske. Res je, da je teh v sodobni družbi vse manj, a vendar obstajajo. In kot dokazuje nova študija, imajo velikokrat težave sami s seboj.

V raziskavi, objavljeni v publikaciji Journal of Counseling Psychology, trdijo, da imajo moški, ki menijo, da so veliki osvajalci, in tisti, ki ženske omalovažujejo, pogosteje psihične težave v primerjavi s tistimi, ki na nasprotni spol gledajo kot na enakovreden,, pri čemer tudi redkeje ob svojih težavah poiščejo pomoč kot njihovi strpnejši kolegi.

Velik vzorec, zanimivi rezultati

Skupina strokovnjakov z univerze Bloomington je proučevala izsledke 78 raziskav, v katere je bilo skupno vključenih 19.453 posameznikov. V njej so se osredotočili zlasti na povezavo med mentalnim zdravjem in prepričanjem o superiornosti moškega spola, ki se največkrat kaže kot želja po zmagovanju, osvajanje, tveganje, visoka samopodoba, prevlada nad ženskami, poudarjanje svojega statusa in potreba po čustvenem nadzoru sočloveka.

Izkazalo se je, da imajo tisti, ki so prepričani o prevladi moških nad ženskami, večkrat psihične težave in je pri njih v primerjavi s strpnejšimi pogostejša depresija. Ta je bila najizrazitejša med tistimi z izjemno visoko samopodobo, pri tistih, ki radi veliko tvegajo, pri osvajalcih in pri onih, ki so prepričani, da so vrednejši od žensk.

Kdaj zbežati

Ni sicer še jasno, ali seksizem spodbuja psihične težave, ali simptomi, kot so denimo depresija, pripomorejo k izkrivljenemu pogledu na družbo, toda če srečate nekoga, ki ne more prenesti, da ste ga premagali v teku, zavrača, da bi kavo plačali vi in vam vedno znova daje vedeti, da bo v razmerju on nosil hlače, bežite. Morda globoko v sebi bije težke bitke, težav pa ni pripravljen priznati in zato seveda tudi ne reševati.