Seksi poze, ki jih ženske obožujejo

Tako kot moški imajo tudi ženske določene položaje raje od drugih. Na nekatere prisegajo, ker v njih lažje doživijo orgazem, in na druge, ker so tako intimni, da se jim preprosto ne morejo upreti. Razkrivamo tri, ki na ženski lestvici zasedajo najvišja mesta.

Misijonarski položaj

Velja za malce dolgočasnega, tradicionalnega in je zato velikokrat podcenjen. A prav ta je tisti, ki ga imajo one najraje. Brez truda in posebnih akrobaciji jim pričara orgazem na različne načine. In kar je pri njem najboljše: tesen telesni stik povečuje raven intime ter povezanosti. Občutek, ko se njegova topla koža dotika njene, je pač neprecenljiv.

Ples v naročju

Tudi ta je visoko na lestvici. Večina pripadnic nežnejšega spola ima rada občutek moči. Ta nanje deluje kot močan afrodiziak. Kavbojka je nedvomno ena od poz, ki jim omogoča, da imajo vajeti trdno v rokah. Prav tako tudi tako imenovani ples v naročju, ki je še bolj poreden, strasten in zato privede do neslutenih užitkov. Sploh če je prežet z zvrhano mero domišljije.

Žlica

Še en položaj, ki ne zagotavlja le gole strasti, temveč tudi globljo povezanost. To pa je tisto, zaradi česar ga ženske obožujejo. Če temu dodamo še dejstvo, da on med njim lahko razvaja številne njene erogene točke, seveda tudi klitoris, je to, da se je med njenimi najljubšimi znašel na komaj tretjem mestu, pravzaprav nekoliko presenetljivo.