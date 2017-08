Seks v vročini

Voda vas bo hladila in razvnemala hkrati. Foto: Guliver/Thinkstock

Poletja in z njim visokih temperatur še ni konec, kar je lahko obremenitev za vaše spolno življenje, zato smo pripravili par nasvetov, kako se ljubiti, ne da bi od vročine pregoreli.

Seks v javnosti

Če doma nimate klime, jo imajo nakupovalna središča in kinodvorane, in če ste tip človeka, ki rad tvega, si lahko privoščite seksi in hkrati osvežujočo izkušnjo. Poleg tega gre za nekaj prepovedanega, kar je še bolj vznemirljivo.

Igrajte se z ledenimi kockami

Ledene kocke so v tej vročini še kako uporabne, tudi za ljubljenje. Vzemite jo v roke, z njo drsite po partnerjevem telesu in glejte, kako ga hlad razvnema. Pazite le, da se ne prehladita!

Zamenjajte podlago

Udobna in mehka postelja je lahko poleti tudi prevroča, a stanovanje samo ponuja dovolj kotičkov, kjer se lahko manj znojite kot med rjuhami – kdaj ste nazadnje seksali na kuhinjski mizi, v morju ali bazenu?

Prepustite se

Ena od rešitev, kako se boriti proti vročini, je, da se proti njej sploh ne borite, ampak se ji malce prilagodite – seksajte bolj počasi, prilagodite ritem temperaturi, vzemite si čas zase in za partnerja. In imejte pri roki vodo, da se odžejate.