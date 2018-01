Seks med menstruacijo: zakaj da in zakaj ne

Po nekaterih podatkih približno 20 odstotkov parov redno okuša seks med menstruacijo. Nekaterim ta res ne predstavlja ovire, za druge je seks v tistih dneh nekaj umazanega in neprijetnega.

A kot trdijo ginekologi z univerze Michigan, lahko ta skrajša trajanje krvavitve. Prav tako pomaga pri blaženju menstrualnih krčev. Vendar le, če ženska med njim doživi orgazem. »Tedaj pride do krčenja maternice in kri se pospešeno izloča, s tem pa se skrajša trajanje menstruacije,« je povedala znanstvenica z omenjene ustanove Dee Fenner. »Poleg tega je znano, da se med seksom sproščata hormona oksitocin in dopamin, tu so še endorfini, ki veljajo za naravne blažilce bolečin.«

Še ena prednost seksa med menstruacijo: kot so zapisali v časopisu The Sun, dodaten lubrikant ni potreben, poleg tega spolnost v tistih dneh dodatno zbližuje partnerja in krepi zvezo.

Kaj pa minusi?

Tako kot vsaka stvar ima seks med menstruacijo tudi negativne plati. Prva je dokaj umazana in vse poze zanj niso primerne. Tista, ko je ona zgoraj, denimo, ni najboljša izbira. Idealen na drugi strani je misijonarski položaj.

Prav tako se med menstruacijo hitreje prenašajo spolne bolezni, tudi okužba z virusom HIV. »Za varen seks je zlasti v tem primeru priporočljiv kondom,« opozarjajo strokovnjaki nacionalne zdravstvene službe Velike Britanije.

Ob tem dodajajo, da menstruacija ne ščiti pred zanositvijo, prav zaščita pred nezaželeno nosečnostjo pa je še en razlog za uporabo kondoma. »Sperma v ženskem telesu lahko preživi do sedem dni, in če pride do zgodnje ovulacije, je zanositev mogoča. Verjetnost je sicer majhna, a spočetje novega življenja ni povsem izvzeto,« opozarjajo v omenjeni zdravstveni službi.