Sedem znakov, da ste demiseksualec

Demiseksualci so ljudje, ki za seks potrebujejo veliko več kot le noč strastnega druženja, pravzaprav za to potrebujejo veliko čustvene vpletenosti in globoke povezanosti. Pojav so definirali pred desetimi leti, in čeprav za nekatere ni nič nenavadnega, se veliko ljudi najde v njem.

1. Privlači vas značaj, ne telo

Sploh niste imuni proti fizičnim čarom drugega človeka, vendar preden vas resnično vzburijo, potrebujete nekaj več, in to je globoka čustvena vez. Občutek morate imeti, da sta s človekom posebno povezana, šele potem dovolite, da strast najde svoj izhod iz vas.

2. Seks ni na prvem mestu

Ne, seks za vas res ni na prvem mestu. Bolj kot akt cenite pogovor, božanje ali crkljanje, ki pripeljejo do medsebojne povezanosti, ki jo potrebujete, da se fizično lahko predate.

3. Vaše erotične fantazije so vedno tudi romantične

Ko sanjarite o seksu, je obvezno prisotna romantična sestavina ali več njih, sicer vas stvar ne zanima. Za vas je romantika ključ do srca, ključ, prek katerega se čustveno odprete in se tudi vzburite.

4. Seksualne pojme razumete, a jih pogosto ne čutite

Dobro veste, kaj pomeni seksi, vroče ali perverzno, ampak do teh pojmov nimate poglobljenega odnosa ali pa včasih sploh ne razumete, zakaj toliko cirkusa okoli njih.

5. V odnosih ste imeli težave s spolnostjo

Ko začutite, da povezanost med vama s partnerjem bledi, bledi tudi vaš spolni apetit, in ne mine dolgo, ko imate zaradi pomanjkanja seksa ponovno težave v zvezi, v najslabšem primeru pa lahko vaš medsebojni odnos zaradi tega tudi razpade.

6. Dojemajo vas kot aseksualca

Čeprav si v nasprotju z aseksualci želite seksa, je vaš spolni nagon tako rekoč neopazen, saj potrebujete veliko časa, da se aktivira. Toliko, da nekoga res dobro spoznate.

7. Prepričani ste, da še niste spoznali pravega

Želite si nekoga, s komer bi preživljali prosti čas, hodili skupaj na počitnice, seksali in na splošno uživali, ampak sploh ne spoznate pravega. Pravijo vam, da ste izbirčni, mi pa pravimo, da samo še niste spoznali pravega.