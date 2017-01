Sedem znakov čustvenega varanja

»Čustveno varanje je veliko težje opredeliti kot fizično. Prav zato je težje prepoznati tudi znake čustvene nezvestobe,« pravi zakonska svetovalka Jane Greer. Ni namreč vedno lahko določiti, kdaj prijateljstvo preraste v več, četudi še ne gre za očitno prešuštvo. Če imate občutek, da nekaj med vama ni tako, kot naj bi bilo, bodite pozorni na znake, ki kažejo, da vam v srcu ni zvest.

Vajino spolno življenje se je nenadoma izboljšalo ali upadlo

Kadar je nekdo vpleten v čustveno prevaro, ki še ni preraslo v fizično, se lahko zadeve v domači spalnici celo izboljšajo. »Strast, ki jo občuti do tretje osebe, se lahko začne izživljati ob tisti, s katero je v zvezi,« meni psihoterapevtka Ginnie Love. Seveda je zadeva odvisna od posameznika. Pri nekaterih seveda interes za spolnost doma znatno upade. Vsaka nenadna sprememba je zato prvi opozorilni znak.

Deluje odsotno

Ko začne kdo čustveno podporo iskati pri drugem, najpogosteje o svojih težavah in doživetjih preneha razpravljati s partnerico. Količina čustvene energije je omejena in posamezniki jo praviloma usmerjajo k enemu cilju. Sčasoma odmik na čustvenem področju običajno vodi tudi v manj fizičnega stika. »Če opazite, da se z vami ne pogovarja več toliko kot nekoč, se pred vami zapira in vam ne zaupa svojih tegob ali veselja, je nedvomno čas, da prižgete rdečo luč,« meni Lovova.

Drugačen odnos do vas

Ob prej omenjenem se pojavi tudi nova obsesija: kritiziranje. Nenadoma mu niso več všeč vaša kuhinja, vaš okus za filme, oblačenje in druge malenkosti, ki ga prej nikoli niso motile. To je najnevarnejše, saj vas zavestno ali podzavestno primerja s predmetom poželenja, ki ga seveda idealizira, vi pa zato zanj niste več dobri.

Drugačne tehnološke navade

Prej telefona doma skoraj ni prijel v roke, po novem si neprestano z nekom dopisuje in preživi veliko časa na spletnih omrežjih. »To lahko pomeni, da se z njim nekaj dogaja. Zlasti če vam ne prizna, s kom si dopisuje, to, da ste vi tedaj ob njem, pa ga prav nič ne moti. Gre za njegov način priznavanja krivde. V sebi se zaveda, da to, kar počne, ni prav in da bi bili upravičeno ljubosumni, a se drži načela kar ne veste, ne boli,« je prepričana psihiatrinja Gail Saltz.

Pogosto omenja njeno ime

»Vsakdo se z besedami občasno spomni na prijatelja. Kadar pa on svojo kolegico, kot ji najbrž pravi, neprestano omenja, je to neprimerno in nespoštljivo,« pravi Lovova. To prav kliče po tem, da vprašate, kaj se med njima dogaja. Ob tem opazujte njegovo reakcijo. Če zavzame obrambni položaj glede njunega prijateljstva in vam zagotavlja, da ste neutemeljeno ljubosumni, paranoični in vas ob tem prepričuje, da bi mu morali verjeti, lahko resno dvomite o njegovi zvestobi.

Z vami se prepira drugače

Če je nenadoma spremenil mnenje glede zadeve, ki je med vama nedavno zanetila spor, je to lahko znak, da se je glede tega z nekom posvetoval in mu je ta odprl nov pogled na celotno stvar. In najbrž je za to zaslužna kolegica, ki jo stalno omenja in za katero vam zatrjuje, da med njima ni ničesar nespodobnega. Če v sporih uporablja drugačne argumente, kot jih je nekoč, ter celo izraze, ki jih iz njegovih ust slišite prvič, je gotovo pri nekom poiskal drugo mnenje.

Večkrat se počutite kot peto kolo

Skupaj sta povabljena na zabavo, takoj ko prideta, pa vas pusti samo in poišče njo. To je še en jasen znak, da njun odnos ni samo prijateljski. »Ko nenadoma začutite, da v njegovem življenju niste več številka ena in dovolj pomembni, da bi z vami preživljal največ časa, so temelji vajine zveze že resno zamajani,« opozarja Greerova.

Če opazite katerega od omenjenih znakov (ali celo več teh), si ne zatiskajte oči, temveč bodite pošteni do sebe in njega ter čim prej razčistite zadeve. Izrazite skrb in bolečino. Ne da bi ga obsojali, temveč ker bi radi vedeli, kako je med vama in ali je mogoče premostiti težave, ki so se pojavile.