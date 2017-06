Sedem ženskih skrivnosti v spalnici

Vsaka ženska bo tako od svojega moškega dobila točno tisto, kar si želi, ne da bi se morala pretegniti ali se nujno zatekati k lepotnim posegom. Stvari so veliko bolj preproste!



1. Ne skoparite s pohvalo



Vsakič, ko doživite orgazem ali se imate dobro med seksom, ne skoparite s pohvalo. Ženska lahko vsakič odreagira drugače, če jo moški pohvali za dober orgazem, ker je muhasta, moški pa bodo vedno vzcveteli kot rože. Torej, če je treba, stvari še olepšajte, pa se boste v postelji imeli še boljše!



2. NE ne obstaja



Res je, včasih je glavobol premočan, da bi ženska lahko ali z užitkom seksala, ampak vseeno naj svojega moškega ne zavrne vsakič, ko se njej ne ljubi. Naj mu da vedeti, da se bo moral malo bolj potruditi zanjo, če hoče, da uživata, naj si izmišljuje, kaj vse ji je všeč ali ne, nikar pa naj trmasto ne vztraja pri svojem ne. Včasih je treba dati tako malo, da dobite veliko.



3. Samo za njegove oči



So stvari, ki naj bodo namenjene samo vašemu moškemu, na primer pogled na vas v seksi spodnjem perilu ali med prhanjem. Na nočni omarici imate lahko njegovo fotografijo, da bo vedel, da zaspite z mislijo nanj, ali pa spominek, ki vam ga je od nekod prinesel. Pomembno je, da se zaveda, da mu tako izkazujete pozornost.

4. Seks je igra

Odlično je, če se v seks nikoli ne priplazi monotonija, ampak običajno se, in zato se je treba truditi, da jo preženete, preden se ima priložnost razviti. Menjajte položaje, kaj samo položaje, menjajte postelje, površine, sobe, pokrajino, v kateri seksate, igrajte se igro vlog, pustite domišljiji, da sama poskrbi za vas. Moški imajo radi akcijo in še kako opazijo, kdaj je ženska pasivna oziroma živahna.



5. Vaš orgazem šteje



Veste, kaj moškim najbolj zmeša glavo? Ženski orgazem. Ko ji pride z njim, pomeni, da so bili v seksu dobri, da so se potrudili in da znajo zadovoljiti žensko, kar jih dela pomembne, a naj imajo svojih pet minut. A tudi brez šale – ženski orgazem je moški afrodiziak.



6. Pogovarjajte se



Običajno so ženske spretnejše z besedami, zato ni nič narobe, če same začnejo pogovor o seksu. Morda bo moškemu sprva nekoliko nerodno, a ko ga boste prepričali, da je to dobro za vajino spolno življenje, se bo sprostil in vam povedal stvari, ob katerih boste osupnili. In ker bo imel občutek, da je zaradi tega sprejet, vas bo še bolje obvladal v postelji.



7. On je junak



Večkrat ko ste moškemu sposobni povedati, kako krasen je, kako lep, seksi, delaven, sposoben, postaven in vse drugo, rajši vas bo imel. Kmalu ga boste lahko samo še lepo pogledali, pa bo storil vse, kar si želite, zraven pa še užival.