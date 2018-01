Sedem tipov moških, ki se jim izogibajte za vsako ceno

V resnici so lahko zelo privlačni in zanimivi, a dejstvo je, da se, če si želite dolge in uspešne zveze, pazite določenih tipov moških. Tehle sedem ne prinaša nič dobrega.

Očetovski tip

Ne v smislu, da ima rad otroke in da si jih želi tudi sam, ampak v tem, da se do svoje izvoljenke ne vede kot enakovredni partner, temveč kot oče. To je pokroviteljski pripadnik močnejšega spola, ki bo do vas preveč zaščitniški in vam bo pod krinko ljubezni vse bolj omejeval osebno svobodo. Morda res na tak način izkazuje naklonjenost, a ne gre za zdrav odnos, ki bi lahko obljubljal srečo v zvezi.

Upornik

Na prvi pogled je skrivnosten in zato privlačen, njegove norme odstopajo od večine in so zato zanimive, a vendar zgolj na začetku. Dlje kot boste z njim, bolj boste spoznavali, da se za njegovo skrivnostno ter na videz stabilno naravo skriva negotov in izgubljen posameznik, ki svoje strahove premaguje z neprimernim vedenjem in pozornost išče v manjših ali večjih prestopkih.

Igralec

Čeprav je sprva videti kot idealni partner, se trudi biti nekaj, kar v resnici ni. Samo zato, da bi izpolnil pričakovanja drugih in jim ugajal. Gre za človeka, ki nima trdno oblikovane osebnosti, zato nikoli ne morete vedeti, kaj lahko od njega pričakujete. Danes se obnaša tako, jutri v enaki situaciji povsem drugače. Ker nima lastnega mnenja, se namreč obrača po vetru.

Heroj

Sanje številnih pripadnic nežnejšega spola: princ na belem konju, ki jih bo rešil dolgočasnega življenja in vseh težav, ki jih pestijo. Sprva sicer res igra junaka, ki premore skoraj nadnaravne moči, a za vsako svoje dejanje pričakuje povračilo v takem ali drugačnem smislu.

Karierist

Res je, dobro zasluži in nudi finančno varnost ter s tem stabilno prihodnost, pa vendar je lahko cena v zvezi z nekom, ki na prvo mesto postavlja kariero, previsoka. Kajti ob njem vam v materialnem smislu ne bo ničesar manjkalo, težko pa bi to trdili za vse druge potrebe. V medčloveške odnose ne bo vlagal svoje energije, kar bo v večini primerov pripeljalo do nepopravljive škode.

Večni otrok

Vede se kot najstnik in uporablja najstniški žargon, tudi sprejemanje odgovornosti v življenju je zanj španska vas. Vse dneve lahko igra igrice in cele noči popiva s prijatelji, ne finančna ne druga odgovornost ga ne zanima. Pretiranega interesa za nakup skupnega doma ne bo pokazal, prav tako tudi ne za snovanje družine. On potrebuje nekoga, ki bi zanj skrbel. Bolj kot enakovredno partnerico rabi mamo.

Zapeljivec

Njegovim čarom se ni mogoče upreti, ženske dobesedno padajo nanj, a v objemu ene ne ostane dolgo. Preprosto uživa v osvajanju in lovu, ko pa zadeve postanejo resne, zanj niso več zanimive in išče naprej ter za seboj pušča strta srca.