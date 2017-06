Sedem seksi ženskih vlog

Ker ste odprte narave in si tudi v postelji dovolite premikati meje, se dobro zavedate, da je igranje vlog eden od načinov za popestritev spolnega življenja. A preskusili ste že marsikaj: bili ste nežna francoska sobarica, zapeljiva medicinska sestra, pohotna učiteljica, stroga domina ipd. Lahko pa ste še kaj drugega, morda katera od naslednjih sedmih ...

Izberite katero koli kulturo

Lahko ste Ciganka, ki obvlada trebušni ples, sramežljiva gejša, provokativna francoska plesalka ali vročekrvna Indijanka. Naj izbrani kulturi ustrezajo tudi glasba, gibi, jezik itd. Bodite nekaj povsem drugačnega, nekaj, česar še nikoli ni videl.

Postanite superjunakinja

»Danes sem tvoja rešiteljica!« Oblecite se v Kseno ali žensko mačko. Pokažite, da ste močni in neustrašni, da se ne bojite ničesar in da ga lahko zlahka obvladate. Ta igra je lahko nadvse vroča.

Seksi mama

Izkoristite njegov kompleks maminega sinčka in se oblecite v zapeljivo mamo. V dolgi jutranji halji, pod katero so obvezne samostoječe nogavice, ga položite v posteljo in negujte kot majhnega otroka. Lahko mu skuhate tudi piščančjo juhico, preden mu dovolite, da se prisesa na vaše bradavice.

Borka v ringu

Metanje po tleh ne sodi le v ring. Lahko se oblečete v rokoborko in mu pokažete nekaj (ne pregrobih) prijemov. Dotikanje gole kože bo več kot odlična predigra.

Lik iz Igre prestolov

Če serijo poznate, potem dobro veste, da so vsi v njej dodobra razgaljeni. Telesno ljubezen imajo radi, njihova oblačila pa so temu primerna. Pojdite v prodajalno s kostumi in si priskrbite primernega. Hitro si ga boste podredili in z njim počeli vse, kar vam(a) bo po volji.

Zaplešite kot J. Lo

Vsaka ženska bo priznala, da je Jennifer Lopez vroča, zlasti kadar pleše. V spalnici dragemu v primerni obleki priredite zasebni ples, s kakršnim zvezdnica lomi srca številnih moških. Saj veste, katere gibe imamo v mislih ...

Ustvarite škandal

On naj bo predsednik, vi pa njegova ljubica ali vodja kampanje za pridobitev novega mandata. Zaigrajta vročo sceno iz predsedniške pisarne. Pripravite ga do tega, da bo ugodil vsaki vaši želji.