Sedem razlogov, zakaj ženske ne doživijo orgazma

Številne ženske se sprašujejo, zakaj ne doživijo orgazma, čeprav že ptički na strehah čivkajo, da predvsem zato, ker pred in med spolnim odnosom ne dražijo klitorisa. Razlogov pa je seveda še več.

Preveč penetracije, premalo stimulacije

Glavica klitorisa je neznansko občutljiva, saj je na njej nepregledno število živčnih končičev, in zaradi tega večina žensk orgazem najlažje doseže s stimulacijo tega, ne pa s penetracijo v vagino.

Tihe želje

Nobene potrebe ni, da bi bili pred partnerjem sramežljivi. Če komu, morate njemu povedati, kaj si želite v postelji in kako to dobiti, ne pa čakati v tišini. Naučite ga!

Zadrževanje urina

Mnogo žensk zaradi ščemenja med seksom skrbi, da jim bo ušla kapljica urina, zato so v nenehnem krču, da ne bi doživele sramote. Preprosto pojdite na stranišče, preden greste v posteljo ali menite, da boste seksali.

Zaskrbljenost

Ženske so znane po tem, da so skrbne in zaskrbljene, a prevečkrat se čutijo dolžne doživeti orgazem, zato da bi zadovoljile moškega, ne pa zaradi orgazma samega, zato jih začne skrbeti, ali bodo dosegle vrhunec ali ne, kar orgazem le še oddaljuje.

Premalo igranja

Če se ženska ne igra sama s seboj in z erotičnimi igračkami, je to lahko eden od razlogov, da ne doživi orgazma tolikokrat, kot bi ga lahko. Masturbacija in uporaba pripomočkov med drugim poskrbita tudi za to, da ženska bolje (s)pozna svoje telo in dobro ve, kaj jo pripelje do orgazma.

Preveč kozarčkov

Kozarček vina ali koktajl za pogum pred spolnim odnosom naj bi sicer poskrbel za večjo sproščenost, a meja je tanka – požirek ali dva preveč in dovzetnost za dražljaje se zmanjša, manjša občutljivost pa pomeni manjšo možnost za doživetje orgazma. Sprostite se raje z masažo!

Moški neznanec

Raziskave kažejo, da ženske lažje doživijo orgazem s stalnim partnerjem, ki ga poznajo in mu zaupajo, kot z neznancem, torej pri avanturi za eno noč. Saj ima tudi ta svoje prednosti, a orgazem ni nujno med njimi.