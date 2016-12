Sedem prepovedanih po prevari

Žalost, jeza in bes so občutki nekoga, ki spozna, da je bil prevaran. Psihologi pa pravijo, da je prav v teh trenutkih treba ostati miren in zbran ter se izogibati dejanjem, ki temne občutke le še poslabšajo.

Pozabite na maščevanje

Seveda bi se v trenutku resnice najraje tako ali drugače maščevali, a s tem bi zgolj hranili svojo jezo. Maščevanje bo v vas ohranjalo negativne občutke in vam preprečilo, da bi normalno nadaljevali življenje, prebolevanje pa bo zato trajalo dlje. »Trenuten občutek zadovoljstva vas bo pahnil v še večjo nesrečo, rešitve pa ne bo prinesel, temveč bo le še bolj zapletel zadeve,« meni zakonska terapevtka Irina Firstein.

Ne zlomite se

Nekaj dni joka, žalosti in jadikovanja je povsem običajna stvar. Zlasti če se je prešuštvo zgodilo v daljši partnerski zvezi. Ne dopustite pa si, da bi zaprti med štiri stene dolgo žalovali, se odrezali od sveta in prekinili vse stike z ljudmi. S tem boste načeli svoje psihično in fizično zdravje. Obkrožite se z ljudmi, ki jih imate radi, in ne pustite se prepričati, da je to najhujše, kar se vam je v življenju lahko zgodilo.

V spor s partnerjem ne mešajte otrok

Pomembno je, da otroke pred konflikti zaščitite in ne postanejo del njih. »Povejte jim samo tisto, kar morajo vedeti, podrobnosti in obrekovanje partnerja pa niso primerni. Konec koncev je on še vedno njihov oče. Oni ga imajo radi ne glede na to, kaj do njega čutite vi,« opozarja strokovnjakinja za samopomoč April Masini.

Ne pustite, da drugi sprejemajo odločitve namesto vas

Vsi vam bodo delili nasvete, od mame do prijateljic, sosed in naključnih znank. »Eni bodo trdili, da mu morate dati drugo priložnost, drugi, da brez pomisleka končajte zvezo. A odločitev, kako naprej, mora biti samo vaša. Tisti, ki vas imajo radi, jo bodo sprejeli ne glede na to, kakšna bo,« meni psihoterapevtka Jane Greer.

Ne ignorirajte prevare

Ste se odločili v zvezi ostati in vse skupaj spregledati? To je najslabša možnost. Težav nikoli ne ignorirajte, temveč jih rešujte in se o njih pogovarjajte. Zaslužite si odgovore, le tako boste lahko znova vzpostavili zaupanje, brez katerega razmerje, če ga želite ohraniti, ne bo zdržalo.

Ne pričakujte, da bo tako, kot je bilo prej

Prešuštvo za vedno spremeni odnos, to je povsem normalno. Stvari nikoli ne bodo več takšne, kot so bile, morda pa bodo celo boljše, če se bosta potrudila oba.

Ne zanemarite se

Nezvestoba ima negativen vpliv na um in na telo in da bi si opomogli, morate poskrbeti zase, za svoje fizično in psihično zdravje. Če ste žalostni in napeti, meditirajte. Tudi pisanje dnevnika vam bo pomagalo pri analizi vsega, ustrezno se prehranjujte in spite dovolj. Vse to vam bo dalo zdravje in moč, da boste nesrečno zgodbo lažje preboleli.