Sedem povsem običajnih reči, ki naredijo žensko neobičajno seksi

Ko se govori o seksi ženski, se omenja zaobljene prsi, veliko zadnjico, dolge noge... Ampak obstajajo popolnoma vsakdanje stvari, ki naredijo žensko neustavljivo privlačno in moške spravljajo ob pamet.



1. Njena hoja



Ženska, ki uživa v svojem koraku in v ritmu, v katerem se gibljejo njeni boki, je seksi mačka. Potem je skoraj vseeno, ali je bosa ali v visokih petkah.



2. Njen pogled



Ženske ne vidijo samo moškega, ampak v moškega, vsaj tako se zdi. In ko se tako zdi, je to zelo seksi, saj veliki fantje nenadoma postanejo majhni, ubogljivi fantiči.



3. Njena samozavest



Ki je posledica tega, da ženska uživa v tem, kar dela. Noro privlačno!



4. Njena strast



Včasih se zdi, da so ravno ženske tiste, ki jih nič ne more ustaviti na poti do cilja, da jih pelje strast, ki je močnejša od razuma in ki bo prej ali slej dosegla svoje. Ups, dvorezno?

5. Njena pozornost

Ko ženska moškega posluša, razume, spodbuja in tolaži, bi ji podaril ves svet in še en nor, nepozaben seks. Lepo bi bilo, da bi tudi ženske večkrat doživele obratno!



6. Njena vzgoja



Zaradi enega ženskega pogleda si moški lahko začne želeti, da bi postal boljša oseba, čeprav niti sam ne ve, zakaj. Preprosto, rad bi se poboljšal, ker meni, da bo tako svoji ženski še bolj všeč.



7. Njena ljubezen



Ko ženska ljubi moškega in mu to daje vedeti, gre za darilo, s katerim je treba znati lepo ravnati. Seveda velja tudi obratno, a ženska ljubezen je tista, ki vztraja in upa, ko vsi drugi že odnehajo, ki vliva voljo in naredi življenje lepše.