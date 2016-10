Sedem njegovih skrivnosti, ki jih morate zadržati zase

Obstajajo stvari, ki morajo ostati med vama. Če vam je zaupal katero od naslednjih skrivnosti, jih za vsako ceno zadržite zase in ne izrabite njegovega zaupanja, čeprav boste kdaj še tako jezni nanj. Česa ne smete nikomur razkriti?

Njegovih strahov

Moški le težko priznajo, da se česa bojijo, in če vam je katerega od svojih strahov zaupal partner, cenite njegovo zaupanje ter o tem ne govorite nikomur. Sicer bo on v očeh drugih učinkoval slabič, vi pa oseba, ki ji ne gre zaupati.

Njegovih nadležnih navad

O teh lahko razpravljate s svojo prijateljico, nikoli pa ne pred njegovo družino. Vaše besede bodo doumeli kot kritiko njihove vzgoje, kar bo v vaš odnos vneslo nepotrebno napetost.

Njegovo nespretnost v moških delih

Ne zna zamenjati pnevmatik, tudi s kladivom ste vi spretnejši od njega. A njegovim prijateljem tega ni treba vedeti. Če bi jim to razkrili, bi ga pred njimi ponižali, česar si ne želite ne vi, še manj pa on.

Katero od njegovih velikih pomanjkljivosti, ki mu jih niste nikoli omenili

Ne glede na to, ali se ne znajde najbolje v vlogi očeta ali pa je morda trmast in ne pristaja na kompromise, o tem govorite z njim, ne s prijateljicami. Če bo izvedel, da ste ga ogovarjali za hrbtom, bo to škodovalo vajinemu odnosu. Edino pošteno je, da se o čemer koli, kar vas v zvezi z njegovim obnašanjem moti, pogovorite samo z njim.

Njegovih političnih in verskih prepričanj

Ta zadevajo samo njega, in če on o njih ne razpravlja, tudi vi nimate te pravice.

Nerazumevanja s člani družine

Za moške je reševanje napetih odnosov s člani družine dolgotrajen proces, ki naj bi ostal med tistimi, ki jih težave zadevajo. To nedvomno niso vaše prijateljice. Zato o morebitnih zadregah v njegovi družini z njimi ne razpravljajte, njemu pa izkazujte podporo.

Težke preteklosti

Če se on s tem ne strinja, jo zadržite zase. Ne glede na to, ali je imel težave v družini, z zasvojenostjo ali na delu, če preteklosti ne želi razkrivati, tudi vi nimate te pravice.