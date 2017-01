Sedem neprijetnosti pri seksu

V filmih je seks vedno prikazan kot popoln, zadrege so le izjema, ne pravilo. V resničnem svetu pa ni tako. Zadeve včasih ne gredo po načrtu, pride do takšnih in drugačnih nevšečnosti, ki pa se jih ni treba sramovati, vsaj naslednjih sedmih ne.

Vzburjenja ni in ni

Nekateri moški imajo težave z doseganjem erekcije, nekatere ženske pa z vlažnostjo nožnice. Včasih možgani in telo pač ne sodelujejo in pojavi se občutek, da spolni organi namenoma sabotirajo užitek. Zadrega je v tem primeru odveč, treba pa je upoštevati dejstvo, da so dejavniki, ki negativno vplivajo na spolno vzburjenje. Na prvem mestu so stres, preobremenjenost, utrujenost, tudi hormonske spremembe. Rešitev je daljša predigra. Za zabavo med rjuhami si namenite več časa.

Ni orgazma

Statistike kažejo, da ženske po penetraciji potrebujejo 10 do 20 minut za doseganje orgazma, moški pa 7 do 14 minut. Sram je v tem primeru odveč, ne glede na to, koliko časa potrebujete vi. Prepustite se užitku, preizkušajta nove poze in tehnike ter ne hlinite vrhunca. Prav to je najslabša izbira, saj niste iskreni ne do sebe ne do partnerja.

Neprijetno vam je predlagati novost

Čeprav smo zakorakali v leto 2017 in živimo v času, ko meja praktično ni več, je nekatere še vedno sram povedati, kaj si v postelji res želijo. Tudi v tem primeru o svojih željah spregovorite s partnerjem. V odprti zvezi ni prostora za sram, temveč le za odkritost in iskrenost.

Neprijetno vam je kaj zavrniti

Ne sme vas biti strah ali sram prositi kaj, prav tako pa ne mencajte, kadar partner predlaga kaj, kar vam ni všeč. Vedno imate pravico reči ne. To ne pomeni, da ste nesproščeni in spolno zavrti, temveč iskreni. Če partner ni pripravljen sprejeti vaših meja, si ne zasluži biti z vami v zvezi.

Neprijetno vam je ob misli na vaš izraz med orgazmom

Pari, ki so se že posneli med seksom, vedo, da spolni akt ni vedno vizualno privlačen. Med seksom se mišice krčijo, telo spušča neobičajne zvoke, izraza na obrazu ni mogoče nadzorovati. A razloga za zadrego in sram kljub temu ni. V zanosu ste za partnerja zagotovo popolni, kakor je popoln on za vas.

Sram vas je, ker potrebujete predah

Čeprav je seks zabaven, vendarle zahteva nekaj energije. In če se utrudite, vas zgrabi krč ali kaj podobnega, je sram povsem odveč. Preprosto prosite za malce odmora. Ne bo vam zameril ...

Dvomite o lastni privlačnosti

Negotovost zaradi telesnega videza lahko pokvari razpoloženje. Ne pravijo zaman, da je najbolj seksi samozavestna ženska ne glede na to, kakšen je njen trebuh in koliko kilogramov ima. Zato se ne obremenjujte in zgolj uživajte. Za tistega, s katerim ste v postelji, ste tedaj nedvomno najprivlačnejše bitje na svetu.