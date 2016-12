Sedem nepričakovanih dejavnikov, ki uničijo seks

Na moško spolno slo in izvedbo vplivajo številni dejavniki ter nepričakovani dogodki, ki lahko ubijejo tako vzdušje kot erekcijo. Razkrivamo nekaj takih, na katere morda nikoli ne bi pomislili.

Tanke stene

Če živita v gospodinjstvu z drugimi osebami in si zaradi tankih sten ne moreta privoščiti prave zasebnosti, seks morda ni najboljša ideja. Nova, v časopisu Journal of Sexual Medicine objavljena študija je pokazala, da moški lahko hitro izgubi erekcijo, če nima dovolj zasebnosti, da bi se lahko posvetil partnerici brez skrbi, da bi ga kdo slišal.

Natikanje kondoma

Erekcija lahko med nadevanjem kondoma splahni. Nove študije dokazujejo, da do tega pride zaradi premora v spolnem aktu in ne zaradi kondoma samega. Vendar pa to ne sme biti izgovor za njegovo neuporabo.

Prehitri izliv

Na kliniki Mayo opozarjajo, da je prezgodnji izliv podcenjena težava, za katero trpi vsak tretji moški, ki vrhunec doživi že samo v minuti do dveh po penetraciji. To dejstvo oziroma strah pred prezgodnjim izlivom vsekakor vpliva na moško stanje uma, telesa in izvedbo v spalnici.

Nezdrave navade

Za nezmožnost doseganja in zadrževanja erekcije so lahko krive številne nezdrave navade. Od kajenja do pretiranega uživanja alkohola, nezdrave hrane do pomanjkanja vadbe. Seksualna sposobnost bi nedvomno morala biti eden od razlogov za predajanje zdravemu stilu življenja.

Stres

Ne glede na to, ali se obremenjuje z vzpenjanjem po karierni lestvici ali išče novo službo ali ga pestijo druge težave, stres lahko ubije njegovo spolno željo. Izguba erekcije med penetracijo je pogosta pri moških, ki živijo v velikem stresu.

Pornografija

Mnogi si pred začetkom akcije v spalnici ogledajo kakšno pornografsko vsebino, da bi njo začinili zadeve. A vendar obstaja tako imenovani pornografski efekt, ki se pojavi ob pretiravanju s filmi za odrasle in ki je definiran kot nezmožnost odziva na spolne dražljaje iz resničnega življenja.

Oslabljene mišice medeničnega dna

Tako kot so keglove vaje priporočljive za ženske, so v prid boljšega spolnega življenja priporočljive tudi za moške. Evropsko združenje urologov namreč zatrjuje, da so prav oslabljene mišice medeničnega dna lahko krive za prezgodnji izliv in za težave z erekcijo.