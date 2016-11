Sedem najnevarnejših tipov

Ob šarmerju in zapeljivcu so možnosti za srečno zvezo neznatne. Foto: Shutterstock

Z nekaterimi moškimi razmerje resnično ne obeta nič dobrega. Ti vam na dolgi rok ne bodo prinesli sreče.

Vampir

Vedno je pri roki in zmeraj se lahko zanesete na njega. A on živi pri vas. In to povsem brezplačno. Ne plačuje položnic, ne prispeva za hrano, ne razmišlja, da bi vam pomagal pri kreditu, vam plačal večerjo ali kavo, tudi pri delu se ne pretegne. Lepo je, da je vedno prisoten, a če je len, ni pripravljen prispevati za vajino dobrobit in se vedno spretno izogne odgovornosti, bo z njim vse težje živeti. Ostati z njim bi zato bila dolgoročna napaka.

Zagrenjenec

Pri njem je bilo vse slabo: slabo otroštvo, slabi starši, slabo je bilo nekoč, zdaj je še slabše. Nikoli se ne počuti dobro, tarna in jadikuje, krivdo za svojo nesrečo zvrača na druge ter je večni pesimist. Četudi se še tako trudite pokazati mu svetlo plat življenja, se spremenil ne bo, če tega ne bo sam želel. In kar je še huje: sčasoma se boste njegovega pesimizma navzeli še sami, zato je bolje, da z njim končate, preden se to v resnici zgodi.

Najboljši

V resnici ga sploh ne ljubite, lahko pa ga trpite. Veste, da ni tisti pravi, a menite, da tudi tako slab ni in da bi težko našli boljšega. Običajno je razlog za tako vztrajanje nizka samozavest, zavedeti pa se morate, če sami veste, da to ni to, v taki zvezi nima smisla vztrajati.

Popolnež

Zdi se, da ima vse: končal je fakulteto, ima super službo, odlično se razume z družino, je lep, šarmanten, pameten, a kaj, ko ni kemije. Nikar ne čakajte, da se bo pojavila, kajti to se ne bo zgodilo. Naj bo še tako čudovit, srcu ni mogoče ukazovati, in če niste zaljubljeni, le stojite na poti do svoje in njegove sreče.

Zapeljivec

Ni pomembno, s čim se ukvarja. On ima tisto nekaj. Nasmeh, pogled, nastop. In to zna uporabljati. Lep je in ob njem pozabite na vse težave. Na žalost tako razmišlja veliko žensk. On je šarmer, zapeljivec in možnosti, da bo zveza z njim uspela, so le majhne. Njegov šarm in samozavest sta res neskončna, a vendar ob sebi potrebujete nekoga, ki je predan, zvest in iskren.

Deloholik

Vedno je v službi, da bi vama zagotovil lepo prihodnost. A ves denar ne bo pomenil ničesar, če boste zato, ker ga pridno nosi domov, vedno sami. Tudi ko se bosta odločila povečati družino, ne bo drugače. Vi boste doma, on bo v službi služil denar, da bo imel otrok lepo prihodnost. Verjemite, ob sebi potrebujete nekoga, ki bi z vami delil življenje in ne le denarja.

Upornik

Največje tveganje za lepo prihodnost. Navdušil vas bo z osebnostjo, s strastjo, z znanjem in z njim boste ogromno doživeli. A upornik nikomur za nič ne odgovarja, dela samo tisto, kar ustreza njemu, in težave rešuje z alkoholom, drogo ali na kakšen drugačen družbeno nesprejemljiv način. To ni nekdo, ob katerem se bi vam obetala lepa prihodnost.