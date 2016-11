Sedem načinov za boljši seks in razmerje

Uspešno razmerje je nedvomno pogoj za dober seks. In da bo cvetelo oboje, upoštevajte nekaj nasvetov.

Masturbirajte

Samozadovoljevanje vam bo pomagalo ugotoviti, kateri dotiki so vam všeč in katerih ne marate. Dognanja boste lahko uporabili tedaj, ko se bosta crkljala skupaj. Poznavanje svojega telesa in tega, kar mu ustreza, je odlična odskočna deska za intenzivne orgazme.

Fantazirajte brez občutka krivde

Predajajte se spolnim fantazijam in jih delite s partnerjem. Vsaj nekatere od njih iz misli prenesita v spalnico in tako poživite dogajanje.

Vztrajajte pri predigri

Ta je priprava na spolni odnos, in če ne bo prava, tudi seks ne bo tako dober. Vsaki erogeni coni namenita dovolj pozornosti in s tem postavita temelje za eksploziven orgazem.

Bodite sebični

Tako v postelji kot tudi v življenju na sploh je dobro biti malo sebičen. Ne osredotočajte se samo na partnerja, temveč poskrbite tudi zase in za svoje užitke. Naj vam nudi masažo brez občutka, da mu morate uslugo vrniti. Prepuščanje njegovim rokam je pomemben pogoj za doživljanje orgazma.

Spoznajte klitoris

Raziskave kažejo, da ga istospolno usmerjene ženske poznajo bolje, zato pogosteje uživajo v orgazmih. Prav to je morda dokaz, da bi ga moral bolje poznati tudi vaš dragi. Namenita mu več pozornosti, med predigro in med glavnim dejanjem.

Menjajte poze

Ugotovita, kaj vama prija. Spreminjajta položaje, raziskujta nove poze in spoznavajta vedno nove načine stimulacije točke G, klitorisa ter drugih erogenih con. Naj vaju ne premaga rutina.

Izvajajte keglove vaje

Močne mišice medeničnega dna so ključne za vsako žensko in njeno spolno življenje, okrepiti pa jih je mogoče samo s keglovimi vajami. Izvajajte jih čim pogosteje in ob vsaki priložnosti, obrestovalo se vam bo.