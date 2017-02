Sedem načinov, kako presenetiti vašo ljubezen

1 Ponovite prvi zmenek



Se še spomnita vajinega prvega zmenka in tega, kako vznemirjena sta takrat bila? Čas je, da ga obnovita! Če le lahko, se odpravita na isto lokacijo in ponovita vajin čisto prvi zmenek. Poskusita se spomniti vseh malih podrobnosti, skritih in malo manj skritih pogledov, prvih nežnih dotikov in čustev, ki so vaju takrat preplavljala. Oživljeni spomin bo znova dal zagona vajini ljubezni in jo morda še poglobil.



2 Dan, poln presenečenj



Kaj pa če bi namesto romantičnega zmenka pripravili dan, v katerem se bodo presenečenja kar vrstila? Če ste v daljši zvezi ali že poročeni, bo za vas in vašega partnerja to odlična popestritev zveze, obenem pa mu boste pokazali, koliko vam pomeni. Sicer boste morali malce več časa nameniti organizaciji različnih presenečenj, ki se bodo vrstila skozi dan, a če nekoga res ljubite, vam zagotovo nič ne bo težko, le uporabite domišljijo.



3 Razvajajta se



Odlično presenečenje na dan ljubezni je razvajanje v dvoje, a ne samo na imenitni večerji, temveč tudi v velnesu centru, ki v teh dneh ponujajo številne storitve prav za pare – posebne masaže, obloge, tretmaje, savnanje, vadbe itd. Izberite nekaj, kar je všeč obema!



4 Povejte, zakaj ljubite



Ko mine začetna zaljubljenost, marsikateri odnos utone v rutino, iz katere več ne zna. Ustavite se, sedite in na list papirja napišite, zakaj ljubite svojega partnerja, od največjih stvari do majhnih podrobnosti, potem pa mu to tudi povejte. Ne hitite, sedite, pojdite na večerjo, ustvarite ozračje, v katerem bosta sproščena in intimna.



5 Romantična večerja, ki jo pripravita skupaj



Zakaj bi večerjo pripravljali sami, ko je v dvoje vse lažje, predvsem pa lepše, sploh če se imata rada? Razporedita si opravila, nato pa se ob kozarčku dobrega vina počasi lotita priprav. Da bo ozračje bolj romantično, si omislita kakšno prijetno glasbeno ozadje. Ne ukvarjajte se s tem, ali je kuhinja vrhunska ali ne, razen če sta gurmana, lahko pa tudi razmislita, kdaj sta se nazadnje ljubila na kuhinjski mizi.



6 Napišite pesem



Pesem je enako lepo darilo za žensko kot za moškega, ki skriva svoje srce, zato naj vam ne bo žal nekaj vrstic. Ni treba, da napišete sonet, dovolj je nekaj besed, s katerimi boste opisali, kaj čutite. Če vam to ne gre, lahko napišete ljubezensko pismo.



7 Izlet v neznano



Če imate čas in denar, je eno bolj romantičnih presenečenj izlet v neznano. Lahko ste velikopotezni in se odločite za tropske destinacije, ki bodo popestrile zimo, lahko jo mahnete v romantični Pariz, a niti nočni sprehod na vrh hriba v soju mesečine ni slaba izbira.