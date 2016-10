Sedem malenkosti, ki vaju bodo zbližale to jesen

Več je odgovorov, zakaj komaj čakamo jesen. Mednje sodi tudi dejstvo, da ta letni čas ponuja nešteto možnosti za razvajanje in tkanje močnejših vezi med partnerjema. Tu je seznam tistih malenkosti, ki vaju bodo tedaj, ko se narava odene v pisane barve, še bolj zbližale.

Oba lahko nosita kariraste srajce

Te so zvezde jeseni. So mehke, udobne, ravno prav tople in ob dejstvu, da imata podoben okus, se počutita super ter še bolj povezana.

Sivina pride prav

Jeseni se nebo pogosto odene v sivino in z njo prežet dan vaju odvrne od misli, da bi se podala ven. Torej nastopi čas, da si ogledata vse tiste filme in oddaje, ki sta jih poleti zamudila. Objeta na kavču pod toplo odejo bi težko bolje izkoristila dan.

Razvajanje ob zvoku dežja

Je res kaj lepšega od tega?

Izkoristite lahko plašč

Prvič: v njem je vsak videti dobro. Drugič: plašč, pod njim je le seksi perilo, striptiz ter vroča noč. Ideja za popestritev spolnega življenja?

Filmski maratoni grozljivk

Vse, kar potrebujeta so kokice, strašni filmi in topla odeja, pod katero bosta ostala vso noč.

Toplo pecivo

Lešniki, jabolka, buče, orehi … Jesen je radodarna. Skupaj nabirajta njene darove in se tako naužijta svežega zraka, nato pa nekaj dobrot spremenita v slastno pecivo. Še toplo ob čaju bo več kot odlično gurmansko doživetje v dvoje.

Kampirajta

Če sta bolj adrenalinske narave in potrebujeta veliko gibanja ter rada nabirata nove izkušnje, pa vzemita šotor, spalni vreči in nekaj hrane, postavita zavetišče v gozdu ter uživajta v jesenskih barvah. Če vama misel na to ne diši, v družbi vroče čokolade izkoristita zavetje tople postelje. Pisano naravo lahko opazujeta tudi skozi okno.