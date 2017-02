Sedem dokazov, da mu lahko brezpogojno zaupate

Še niste povsem prepričani, ali si zasluži vaše zaupanje? Poglejte, kdaj ste lahko povsem mirni.

Priznava svoje napake

Nikoli se ne izogne prevzemanju odgovornosti in si ne zatiska oči pred napakami, se pogumno spopada z njihovimi posledicami in mu niti na misel ne pride, da bi za svoje spodrsljaje krivil druge. Vse to kaže zrelo osebnost, ki dobro ve, kaj je prav in kaj narobe.

Razkrije vam svoje občutke

Iskreno se pogovarja o vsem, kar ga muči, pa tudi o prijetnih stvareh. Dejstvo, da se vam vedno odpre in ne zavrača pogovora ne glede na temo, je eden glavnih dokazov, da si zasluži zaupanje.

Vedno vam pove, kako je preživel dan

Ker vam ničesar ne prikriva, sam od sebe spontano pove, kje in s kom je bil, njegove zgodbe pa v vas ne vzbujajo suma, saj ni v njih nobene nelogičnosti.

Posoja vam svojo plačilno kartico

To dokazuje, da vam povsem zaupa, kar je močan znak, da tudi vi lahko zaupate njemu.

Vedno se trudi pregnati drobne dvome

Vsakogar včasih popade ljubosumje in moški, ki je vreden zaupanja in ničesar ne skriva, je vaše dvome s pogovorom vedno pripravljen pregnati, ob malce bolj neprijetnih vprašanjih pa ne zavzame obrambne drže.

Posveča vam veliko pozornosti

Ne ignorira vas, ko ga prosite za malo pozornosti, in kadar se pogovarjata, je povsem osredotočen na tisto, kar govorite, in ni z mislimi nekje drugje. To lahko razberete iz njegovih podvprašanj, misli, predlogov in tudi idej.

Pred vami ničesar ne skriva

Skrivanje in skrbno čuvanje zasebnosti so prvi znaki, da nekdo ni odkrit in pošten. Če je njegov telefon vedno blizu vas nezaklenjen, njegov računalnik pa vam je vedno dostopen in ni zavarovan z gesli, ste najbrž lahko prepričani, da je do vas iskren.