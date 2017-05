Sedem dokazov, da imate razmerje z moškim, ki noče odrasti

Vsaka zveza zahteva trud in odgovornost do partnerja. A če nista obojestranska, je čas, da se vprašate, s kakšno osebo imate razmerje. Poglejte sedem znakov, ki pričajo, da ste z nekom, ki noče odrasti.

Ne drži se načrtov

Pa naj gre za njegovo delo, hobije ali preživljanje vajinega skupnega časa. Če ima vedno ogromno velikopoteznih načrtov, ki jih nikoli ne uresniči, in se ne drži dogovorov, se vprašajte, ali se boste nanj sploh lahko kdaj zanesli.

Noče definirati zveze

Vi bi radi vedeli, kako opredeliti zvezo, v kateri sta že eno leto, kakšna je vajina prihodnost ter ali se vama obeta stabilnejši odnos, on pa se s tem ne obremenjuje, natančneje, živi od danes do jutri. To kaže na njegovo neresnost in nezrelost.

Ne sprejema odgovornosti

Obstajajo ljudje, ki se izogibajo vsaki odgovornosti in krivdo za svoje težave vedno prelagajo na druge ter nočejo usode vzeti v svoje roke. Če ste v zvezi z nekom, ki še nikoli ni bil kriv ali odgovoren za kar koli, razmislite, kakšna prihodnost vas čaka ob njem.

Ne zna z denarjem

Če ima službo in redne dohodke, to še ne pomeni, da je finančno odgovoren. Če svoj dohodek zapravlja za nepotrebne stvari, namesto da bi poravnal izdatke in račune, je na transakcijskem računu vedno v rdečih številkah, za nameček pa si denar še izposoja, gre za zelo neodgovorno in nezrelo osebo.

Ni mu mar za vaša čustva

Sebična oseba, ki se ne ozira na čustva sočloveka, ne more biti dober življenjski sopotnik. Zveza je enakopravno partnerstvo, a če vselej gleda le nase in na svoje občutke, je najbolje, da iz takega toksičnega razmerja čim prej zbežite.

Njegovi odzivi so otročji in nelogični

Odzivi v različnih, zlasti konfliktnih situacijah so tisti, ki jasno ločujejo odraslo osebo od nezrele. Zlasti ko gre za pogovor o tem, kaj jo moti. Miren in odkrit pogovor s partnerjem je za zrele edina prava pot, jeza, izsiljevanje in loputanje z vrati ob vsaki malenkosti pa razkrivajo nezrelo, otročjo osebo.

Občutek imate, da ste njegova mama

Vedno mu morate prigovarjati, mu dajati napotke ter ga opominjati, kaj in kako je treba kaj postoriti, saj menite, da sicer nikoli ne bo ničesar izpeljal. Niste vi krivi, da vaš partner tega ne vidi sam, ste pa krivi, da ste z njim v zvezi, v kateri res nima smisla vztrajati.