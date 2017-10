Sedem delov telesa, kjer si vsaka ženska želi poljube

Ženske imajo poljube rade. Ti so dokaz intimnosti in bližine, pomembno pa je tudi, kje pristanejo. Dragi moški, tu je sedem delov ženskega telesa, kjer so zelo dobrodošli.

Vrat

Večina žensk obožuje poljube po vratu, saj je ta del telesa močna erogena cona. Najprijetnejše je, če njen vrat z njimi posujete vse od roba lasišča do ključnice.

Spodnji del hrbta

Tam so živčni končiči, ki so povezani z genitalijami, zato ni neobičajno, da so poljubi po spodnjem delu hrbta zelo erotični.

Čelo

Poljub na čelo običajno res ni strasten, je pa zgovoren dokaz spoštovanja in ljubezni.

Prsti

Na konicah prstov so številni živčni končiči, zato so ti občutljivi za dotik. Če jih boste med seksom poljubljali, sesali ali se po njih sprehajali z jezikom, boste močno povečali njeno vzburjenje.

Bradavice

Med poljubljanjem prsnih bradavic se sprošča oksitocin, hormon ljubezni. Prav tako so bradavice močna erogena cona in poljubi nanje vplivajo na vse njene intimne organe.

Ušesa

Ušesa so zelo občutljiva, saj je na njih prav tako ogromno živčnih končičev. Poleg tega dih in šepet vanje pripomore k večjemu vzburjenju.

Ščegetavček

Na njem je približno 8000 živčnih končičev. Na penisu jih je okoli 4000. Dodatno pojasnilo je najbrž odveč.