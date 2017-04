Še en razlog za uporabo kondomov

Varnost je vedno na prvem mestu, o tem ni nobenega dvoma. A če vas vsi razlogi, zakaj med spolnim odnosom uporabljati kondom še niso prepričali, vas bodo najbrž naslednji.

Spremenjeno ravnovesje

Skupina avstralskih strokovnjakov je odkrila, da vaginalni seks brez tovrstne zaščite znatno spremeni bakterijsko ravnovesje v nožnici in s tem pri ženskah privede do številnih težav. Torej lahko penis brez zaščite povzroči tudi bakterijsko vaginozo (bolezen nožnice, ki jo povzroča čezmerna rast bakterij) in različne okužbe sečil.

Seks in zdravje

Znanstveniki iz centra za spolno zdravje iz Melbourna so izvedli enoletno študijo, v katero je bilo vključenih 52 žensk. Vse so pisale dnevnike o svojih spolnih dejavnostih: o pogostosti, vrsti seksa in o obliki zaščite. Vsake tri mesece so sledile biološke analize njihove nožnice, ki so jih strokovnjaki primerjali z zapisi prostovoljk.

Izkazalo se je, da je bilo pri tistih, ki so večkrat seksale brez zaščite, porušeno bakterijsko ravnovesje v spolovilih, kar so znanstveniki pripisali prodiranju penisa v vagino. Prav to neravnovesje se je izkazalo kot zelo nevarno, saj je neredko povzročilo okužbe sečil in bakterijsko vaginozo ter je bilo v enem primeru odgovorno celo za spontani splav.

Uporabljajte ga

Ena od sodelujočih znanstvenic, Janneke van de Wijgert, je povedala, da je verjetnost okužb večje ob pogosti menjavi partnerjev: »Gre za nekakšen biološki napad na vagino, na katerega se imunski sistem odzove, bakterijsko ravnovesje se poruši in pojavijo se vnetja.«

To, da se v spolne igrice ne gre spuščati brez kondoma, nedvomno že veste. Imate pa sedaj dodaten razlog za njegovo redno in dosledno uporabo.