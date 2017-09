Samski in stari 30 let: kaj morate vedeti o ljubezni

Iskanje prave ljubezni nikoli ni lahko, z leti pa postaja še težje. Na voljo je vse manj moških, ki so vredni pozornosti. Ni res, da so zadeve nemogoče, a spustite se na realna tla in poglejte, kaj morate o iskanju ljubezni vedeti potem, ko ste že zakorakali v trideseta.

Starejši moški želijo mlajše ženske

Kriva je biologija. Večinoma gre za moške, stare približno 40 let (ali več), ki nenadoma spoznajo, da se skupaj z njimi stara tudi njihova sperma in da se čas za zdrave potomce vse bolj izteka. Zato jih neizmerno privlačijo mlajše ženske, tiste v dvajsetih letih, ki so na vrhuncu svoje plodnosti. Seveda ostaja dejstvo, da se pravi moški na leta ne bo oziral, vendar se zavedajte, da obstaja veliko takšnih, ki oči mečejo za mlajšimi. Ne glede na to, kako lepi, pametni in uspešni ste, zaradi let zanje niste več zanimivi.

Privlačnejši ste za mlajše moške

Na drugi strani pa mlajše moške privlačijo izkušene in samozavestne. Tiste v tridesetih so še vedno lepe in privlačne, poleg tega jih je življenje na vseh področjih marsikaj naučilo. Prav zato jim lahko mlajšim ponudite veliko, česar se dobro zavedajo.

Malce se vas bojijo

Z leti pridejo modrost, seksapil in samozavest. Tega je moške malo strah, čeprav jih te lastnosti tudi neizmerno privlačijo.

Biološka ura je dejstvo

Če ste brez otrok in bi jih radi imeli, je pritisk, ki si ga zavestno ali podzavestno ustvarjate, vse večji. Staranje jajčnikov je pač dejstvo, možnost za zanositev z leti zato hitro pada in tega se dobro zavedate. Da pa na biološko uro ne bi pozabili, skrbijo tudi mati, sestra, teta in prijateljice.

Imeti otroke je komplicirano

Če imate otroke iz prejšnjih zvez in iščete novo priložnost v svetu zmenkov, se zadeve lahko zapletejo: bodo vašega novega izbranca otroci motili? Ga bodo oni sprejeli? Kako uskladiti vse, kar novo razmerje in družinsko življenje zahtevata? Te zadrege je mogoče rešiti le s temeljitim pogovorom z vsemi vpletenimi stranmi.

Veste, kaj si želite

Ker poznate želje in imate izdelane kriterije ter prioritete, boste šli na veliko manj neuspešnih zmenkov kot nekoč. V zveze, ki nimajo prihodnosti, se ne boste spuščali. Točno veste, kakšnega moškega si želite in brez česa v razmerju ne bi mogli delovati.

Vse vaše prijateljice so v zvezi ali zakonu

Zato boste v soboto včasih težko našli družbo za zabavo. Morda se boste nanjo odpravili sami ali, kar je še večja verjetnost, ostali boste doma.

Bližanje 40. letu se zdi grozljivo

Za mnoge je bližanje temu rojstnemu dnevu strašljivo in pomeni prelomnico. Tu je še pritisk okolice in seveda strah pred staranjem. V poznih tridesetih torej zadeve še zdaleč niso preproste, a zavedajte se, da so leta zgolj številka, da se ljudje vseh starosti zaljubljajo vsak dan in tudi, da prava ljubezen ne pade z neba.

In še nekaj: ne glede na to, koliko let ste stari, ne pozabite imeti radi sebe, Konec koncev je najpomembnejši odnos tisti, ki ga imate sami s seboj.