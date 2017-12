Samski so bolj suhi

Raziskave kažejo, da so ljudje, ki živijo skupaj v paru, bolj nagnjeni k debelosti kot samski, saj v prvem letu skupnega življenja lahko pridobijo dva kilograma ali še več, če niso poročeni, ampak so v partnerski skupnosti.

Razlog tiči v tem, da so skupni obroki, pa naj gre za kosilo ali grizljanje pokovke pred televizijo, zelo pomembni v odnosu, hkrati pa se ljudje sprostijo, ker so našli partnerja, in niso več tako zelo fizično aktivni, res pa je, da je to odvisno tudi od njihove kulture.

Nasprotno pa ljudje običajno izgubijo veliko teže, kadar se ločujejo.