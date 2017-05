S tem ne smete nadomeščati lubrikanta

Pri posteljnih igricah ne poznata zavor. Vse lepo in prav, saj je pri seksu vedno treba iskati nove poti do užitka. A vendar ima vse svoje meje. Zlasti ko gre za uporabo takih in drugačnih pripomočkov. Tudi lubrikantov. Ti so več kot dobrodošli, a le, če so pravi in izdelani za izboljšanje kakovosti spolnosti. Improvizacija ni vedno na mestu in nekateri, na videz sicer primerni, pripomočki ne smejo nadomeščati lubrikanta.

Vazelin

Namenjen je temu, da na koži ustvari zaščitni sloj in jo obvaruje pred zunanjimi vplivi ali pospeši celjenje ran. To pomeni, da se ne vpija in tako kot na koži ostane na stenah vagine, kjer spremeni naravno ravnovesje bakterij. Prav tako ga ni primerno kombinirati s kondomi, saj lahko poškoduje lateks ter tako zmanjša učinkovitost te oblike zaščite pred nosečnostjo in spolnimi boleznimi.

Kokosovo olje

Tako kot vazelin lahko tudi kokosovo olje poškoduje kondome iz lateksa. Ker vsebuje protibakterijske snovi, lahko poškoduje naravno vaginalno floro ter povzroči vnetje.

Losjon za telo ali krema za roke

Čeprav bi kdo pomislil, da se vse, kar je vlažilno, odlično znajde v vlogi lubrikanta, bi se motil. Ti izdelki so namenjeni zunanji uporabi in lahko spremenijo pH-vrednost vagine ter izzovejo draženje. Zlasti če so odišavljeni.

Tekoče milo

Odlično je za dezinfekcijo rok, intimnim predelom pa ne prija. Zaradi agresivnih sestavin namreč povzroči vnetje notranjosti in zunanjosti vagine.

Hrana

Take in drugačne poslastice so pogosto spremljevalke akrobacij v postelji, a v vagini nimajo česa iskati. Ob stiku z občutljivo notranjostjo spolovil kaj lahko izzovejo okužbe in vnetja, zato previdno.