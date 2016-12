Romantične ideje za praznične zmenke

Praznični čas je čaroben. Zaznamujejo ga lučke, vonj po dobrotah, nasmejani obrazi, lepe želje ... in romantika privre na dan. Naj bo to tudi čas drugačnih zmenkov. Razkrivamo nekaj idej, da bodo ti lepi, romantični in seveda tudi praznični.

Drsanje

V večini mest so postavljena drsališča, kjer se lahko preizkusita v tej spretnosti. Nič hudega, če drsenja po ledu nista vešča. Zabavala se bosta in smejala, hkrati pa bosta ob držanju za roke ohranjala fizični stik ter si zagotavljala občutek varnosti. Torej bo doživetje veliko več kot zgolj zmenek, ki ga lahko nadaljujeta ob vročem čaju ali kuhanem vinu.

Domači kino

Zakaj zapravljati denar za kino, če lahko filmski večer preživita doma? Privoščita si pravi filmski maraton. Izberita nekaj klasike in nekaj sodobnejših stvaritev. Prazničnih komedij je na pretek. Preden sedeta na kavč, pa pripravita še kokice, čaj ali odprita priljubljeno vino in uživajta pod odejo.

Nakupi

Ne spodbujamo pretirane potrošnje, a v času, ko so mesta okrašena in razigrana, se skupaj sprehodita med stojnicami ter izberita malenkosti, s katerimi bosta razveselila svoje najbližje.

Krasitev doma

Če še nista okrasila doma, je skrajni čas, da poiščeta okraske, trakove, lučke, primerno drevo ter izlijeta ideje in jih uresničita. Vmes si pripovedujta zgodbe iz vajinega otroštva ter oživita spomine na praznične dni iz časov, ko še nista bila par. Ko bosta končala, prižgita lučke ter uživajta v njihovi svetlobi in prijetnem romantičnem vzdušju.

Peka slaščic

Le kdo ne mara keksov? A ni zabavno le njihovo hrustljanje, temveč tudi peka dišečih posladkov. Zlasti če se je bosta lotila v dvoje. Priskrbita si sestavine, nadenita si predpasnike, zavrtita božično glasbo in veselo na delo. Z izdelki se lahko posladkata sama, lahko pa jih zavijeta v lično embalažo in jih podarita tistim, ki bi jih rada prav posebej razveselila.

Sprehod pod lučkami

Vsepovsod nas pozdravljajo praznične lučke. Zvečer se toplo oblecita, primita pod roke in se podajta na sprehod po ulicah ali med hišami vajinega kraja. Malo se igrajta ter poskušajta najti najlepše okrašen dom ali smrečico, ki krasi katerega od vrtov ali dvorišč.

Prireditev

V prazničnih dneh se kulturne in zabavne prireditve kar vrstijo, tako na prostem kot v zaprtih dvoranah. Imata torej odlično priložnost, da obiščeta predstavo ali koncert. Če že ne brezplačno, pa vsaj po malce nižji ceni.